“È tutto pronto”. La soffiata su Giulia De Lellis e Andrea Iannone è una bomba

Da giorni si parla della lite social tra Belen Rodriguez e l'influencer Giulia De Lellis. Tutto pare essere partito un paio di settimane fa, quando il settimanale Chi, celebre magazine diretto da Alfonso Signorini, ha sganciato una "bomba" in esclusiva a riguardo di un fatto risalente allo scorso anno. Secondo alcune fonti Belen Rodriguez e Andrea Damante avrebbero avuto un breve flirt: fino a qui nulla di strano, l'unico problema è che questa relazione sarebbe avvenuta quando il Dama era ancora fidanzato con Giulia De Lellis. Damante e Belen si erano conosciuti a una serata di karaoke dove sarebbe scattata la scintilla: "Successivamente a quella notte sul web era apparsa una foto di Damante sporco di rossetto. Il rossetto era dello stesso colore di quello che indossava Belen Rodriguez", si legge sul settimanale.















La De Lellis avrebbe scoperto il tradimento molto tempo dopo andando, come immaginabile, su tutte le furie. Non l'unico, come ha spiegato anche nel suo libro "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!" che ha venduto oltre centomila copie. Intanto la storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone (storico ex di Belen Rodriguez) prosegue a gonfie vele. Grandi cambiamenti nella vita dell'esperta di tendenze De Lellis, piacevoli sorprese per il motociclista Iannone.











Questa settimana, il nuovo numero di Chi non ha soltanto lanciato lo scoop su Andrea Damante e la nuova fidanzata Viviana, ma ha parlato anche di Giulia De Lellis. Secondo quanto si apprende, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e nota influencer vuole cambiare il suo management e aprire una società con il fidanzato Andrea Iannone. Giulia De Lellis, quindi, non sarà soltanto la sua compagna ma anche la sua socia. "Giulia De Lellis vuole cambiare il suo management e aprire una società con il fidanzato Andrea Iannone. Così potranno gestire insieme i loro affari", si legge nella rubrica Chicche di Gossip del settimanale Chi.





Di recente ospite al Maurizio Costanzo Show, Giulia ha celebrato il successo del suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto’, lanciando una stoccata all’ex compagno Andrea Damante. In quell’occasione aveva dichiarato che avrebbe preferito un fidanzato fedele a un libro di successo, ricordando che l’idea di scrivere la storia di quell’amore finito con diversi tradimenti è nata proprio sulle ceneri del rapporto con il suo ex.