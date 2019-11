Andrea Damante e ‘lei’, la nuova fiamma. I paparazzi si appostano e lo beccano sul fatto: chi è

Il gossip che circola nelle ultime settimane è quello riguardante un presunto flirt passato tra Belen Rodriguez e Andrea Damante, che secondo i magazine scandalistici si sarebbe consumato all’epoca in cui lei era ancora legata ad Andrea Iannone e lui a Giulia De Lellis. Spy, il settimanale diretto da Massimo Borgnis, ha fatto sapere che il “tradimento” si sarebbe consumato il primo giugno 2018, dopo un concerto di Fedez e J-Ax allo stadio San Siro. (Continua a leggere dopo la foto) Damante e Belen si erano conosciuti a una serata di karaoke dove sarebbe scattata la scintilla: “Successivamente a quella notte sul web era apparsa una foto di Damante sporco di rossetto. Il rossetto era dello stesso colore di quello che indossava Belen Rodriguez”, si legge sul settimanale. La De Lellis avrebbe scoperto il tradimento molto tempo dopo andando, come immaginabile, su tutte le furie. Non l’unico, come ha spiegato anche nel suo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” che ha venduto oltre centomila copie. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo giorni di illazioni e gossip che la vedono protagonista di una presunta lite social con Giulia De Lellis e di un pettegolezzo secondo cui avrebbe avuto un flirt con Andrea Damante quando quest’ultimo era ancora fidanzato con la De Lellis, Belen Rodriguez ha rotto il silenzio. “Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip. Ma visto che ciò non accade mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti e false notizie sul mio conto”, ha scritto la showgirl argentina. (Continua a leggere dopo la foto)











Intanto il protagonista maschile del ‘triangolo’, l’ex tronista di Uomini e Donne e dj veronese Andrea Damante è stato paparazzato da Chi insieme alla nuova fidanzata, una certa Viviana. “L’ex della De Lellis sorpreso con la nuova fidanzata tra sushi e Rodriguez. Quando si accorgono dei paparazzi lui in auto le chiede di coprirsi il viso. Si chiama Viviana. – si legge su Chi – È bionda. Ha già conosciuto gli amici del suo uomo ed è la fidanzata con cui Andrea Damante prova a dimenticare definitivamente Giulia De Lellis”. (Continua a leggere dopo la foto)





“‘Chi’ ha sorpreso il dj insieme con la bionda e bellissima ragazza. – ha scritto Gabriele Parpiglia sul settimanale diretto da Alfonso Signorini – Prima a cena in un noto ristorante di sushi milanese, dove il ragazzo apprezzava le extensions di Viviana; il giorno successivo insieme a un evento (elegantissimi, ma distaccati) con Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser. E la nuova vita di Andrea si ricompone.”

