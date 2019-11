“Lo avevo promesso…”. Bomba: rispunta Eliana Michelazzo, ed ecco cosa fa. Ma sul serio?

Eliana Michelazzo è stata una delle protagoniste del ”Caltagirone gate”, il caso del matrimonio tra Pamela Prati e il fantomatico Mark Caltagirone.

Dopo mesi di bugie era stata lei a cedere per prima e a confessare quello che tutti avevamo ormai immaginato: il matrimonio della showgirl con l'uomo era una finta. Ha aggiunto, però, di essersi resa conto di questo solo dopo molto tempo e, quindi, di non aver partecipato volontariamente all'inganno. L'ex agente di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, negli scorsi mesi ha fatto molto discutere, non solo a causa della vicenda che ha coinvolto l'artista da lei rappresentata, ma anche per il polverone che si è sollevato a causa della sua relazione con Simone Coppi, fantomatico magistrato dell'antimafia minorile: l'uomo, con cui Eliana sosteneva di avere una relazione da oltre 10 anni, in realtà non è mai esistito ed il suo volto era quello di un ignaro modello svizzero.















Eliana, stando a quanto riportato dalla stessa, si sarebbe frequentata con Simone Coppi per circa dieci anni solamente attraverso chat e messaggi. Una relazione talmente profonda da farla allontanare da tutti i suoi familiari. Nei salotti di Barbara D'Urso la ragazza, ex agente di Pamela Prati, aveva raccontato tutti i dettagli della sua storia, mostrando anche i tatuaggi dedicati a quello che pensava essere suo marito.











Eliana si è sempre dichiarata una vittima della vicenda, perché aveva sempre creduto ciecamente alla reale esistenza di Simone Coppi pur non avendolo mai incontrato. In queste ore l'ex manager di Pamela Prati ha pubblicato l'anteprima del suo primo singolo, "Riparto da Me". Il pezzo parla del suo finto matrimonio con il fantomatico Simone Coppi.





“Non riesco ad esprimervi esattamente ciò che provo in questo momento, un mix di gioia ed adrenalina. – ha scritto la Michelazzo – Sono felice e fiera di questo progetto e non vedevo l’ora di condividerlo con VOI… Voi che mi avete sostenuta sempre e comunque! E come promesso… Ecco un pezzetto del video “Riparto da me”. Eliana Michelazzo feat. The Gambler – da venerdì 29 novembre in tutti i digital stores, Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube ecc”.

