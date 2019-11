Chiara Ferragni e Fedez, red carpet in via della Conciliazione, a Roma. Ecco cosa è successo:

Capelli raccolti in una coda, abito lungo nero con spacco vertiginoso dello stilista Giambattista Valli e trucco fucsia da gran sera. Chiara Ferragni è arrivata così stasera sul red carpet dell’Auditorium della Conciliazione per la première di ‘Unposted’, il film su di lei girato della regista Elisa Amoruso e presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia. Dopo aver percorso il suggestivo tappeto rosso di via della Conciliazione con l’immancabile Fedez a fianco, l’imprenditrice digitale l’ha baciato davanti a fotografi e cameramen, facendo impazzire i fan assiepati da ore dietro le transenne nonostante il rischio di pioggia. La Ferragni è poi entrata all’Auditorium insieme alla regista del film, per una breve presentazione che precede la proiezione del lungometraggio. Il film sarà disponibile dal 29 novembre su Amazon Prime. Ha scelto un look aggressivo Chiara Ferragni per l’anteprima del suo documentario: abito nero di Cavalli, lungo spacco sulla gamba, tacchi alti. Accolta come una star del cinema dai suoi fan, la influencer si appresta a vivere una serata molto probabilmente indimenticabile per lei. Continua a leggere dopo la foto















L'influencer è arrivata sul red Carpet nella suggestiva cornice di Via della Conciliazione, accompagnata dal marito Fedez, anche lui vestito con un completo nero inappuntabile. Con gli hater "ho avuto a che fare dai miei primi post a 16-17 anni. Ora cerco di rispondergli in maniera ironica, provo a trasformare il loro odio in qualcosa di cui ridere insieme. L'importante è non farsi influenzare, seguire la propria visione".











Lo dice una raggiante Chiara Ferragni, all'Auditorium Conciliazione, dov'è arrivata con il marito Fedez per la proiezione evento di Chiara Ferragni Unposted, documentario di Elisa Amoruso che traccia un ritratto della più potente fashion influencer del mondo e imprenditrice digitale. Chiara Ferragni, in un elegante vestito lungo nero monospalla e con spacco vertiginoso, al suo arrivo ha percorso parte del pink carpet per mano a Fedez, anche lui elegante in completo nero e camicia bianca.







Davanti a una platea di invitati (per loro come benvenuto bottiglietta d'acqua firmata Ferragni e popcorn caramellati) l'influencer (che si era anche fermata fuori con i fan lungo le transenne, a fare selfie) ha detto di considerare un onore presentare il film a Roma, "che è forse la mia città preferita nel mondo".

