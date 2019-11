“Mi sentivo immortale, poi la scoperta”. La dichiarazione shock di Flavio Briatore:

Non si era mai raccontato così profondamente Flavio Briatore, ricordando un aneddoto doloroso e antico, quello relativo alla sua malattia: “Ci sentiamo immortali, invece dovremmo ringraziare Dio ogni mattina soltanto perché ci facciamo la barba. Pensi che forse tutto quello che hai costruito serve fino a un certo punto. Magari è inutile”. Successivamente questo, parlando della scoperta del cancro e delle sue sensazioni, nel corso della medesima intervista continua dicendo: “Mi sentivo immortale. Poi la scoperta: Avevo un cancro maligno al rene sinistro, se non avessi fatto un controllo, tra sei mesi me la sarei vista brutta”. Flavio Briatore è tornato a far parlare di sé per via del cancro ai reni che l’ha colpito non molto tempo fa.

Durante giorni come questi, in cui viene attaccato per via della sua presunta relazione con la modella Benedetta Bosi, ecco che emerge il dettaglio doloroso e dimenticato della sua vita insieme al racconto della malattia. Nel corso di queste settimane abbiamo avuto modo di vedere al centro dell’attenzione mediatico Flavio Briatore per via di una presunta relazione con una giovane fidanzata, e la cosa avrebbe fatto infuriare anche Elisabetta Gregoraci, La showgirl calabrese ha anche dichiarato sui social network come la cosa la faccia ampiamente rabbrividire. Continua a leggere dopo la foto