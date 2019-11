Pantaloncino corto e gambe accavallate, il dettaglio è ‘erotico’: Michela Quattrociocche da crepacuore

La fantastica attrice italiana Michela Quattrociocche è diventata famosa inizialmente grazie all’interpretazione di Niki Cavalli nel film ‘Scusa ma ti chiamo amore’, con Raoul Bova. Da quel momento ha avuto una grande carriera ed è anche diventata mamma e moglie. Con l’ex calciatore della Roma Alberto Aquilani ha concepite le figlie Aurora e Diamante. Ma la 30enne è molto seguita anche sui social, infatti ha oltre 400 mila follower. Spesso si rende protagonista di scatti interessanti, stavolta però ha voluto proprio osare pubblicando un’immagine decisamente provocante. “Stare a casa is the new uscire”, la didascalia che accompagna il post. Ed i dettagli sul suo look sono molto interessanti. (Continua dopo la foto)















L'attrice è sul divano ed indossa un paio di pantaloncini estremamente corti che fanno intravedere un dettaglio sexy: il suo meraviglioso lato B. Anche la sua camicia sbottonata e la presenza di un micro top di colore nero hanno entusiasmato i suoi fan, che le hanno riservato un trattamento speciale. Per non parlare delle gambe accavallate.















I suoi ammiratori non hanno molto spazio per lasciare il posto all'immaginazione e si sono scatenati scrivendo numerosi messaggi: "La donna dei miei sogni. Semplicemente stupenda", "Sei incantevole", "Vorrei essere quel divano", "Stasera fai la tripletta" (riferendosi al coniuge Aquilani n.d.r.), "La moglie che tutti vorrebbero", "Che topolona".

La Quattrociocche è nata a Roma il 3 dicembre del 1988. Già all’età di dodici anni segue un corso di dizione e portamento. Nel 2007 si diploma al liceo linguistico presso il ‘Collegio Nazareno’ di Roma e viene scelta come protagonista femminile di ‘Scusa ma ti chiamo amore’ dopo aver sostenuto e superato sette provini. Con Alberto Aquilani è sposata dal 4 luglio 2012; la primogenita Aurora è venuta alla luce il 18 aprile 2011, mentre la seconda figlia Diamante il 3 novembre 2014. Nel 2019 ha partecipato al videoclip ‘Se non ci fosse un domani’ di Jeffrey Jey e l’anno scorso in ‘Un po’ de que’ di Ludwig. La sua ultima esperienza cinematografica è datata 2010, quando ha recitato in ‘Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile’ del regista Ugo Fabrizio Giordani. Ora però la versione Michela su Instagram è quella che sta piacendo più di ogni altra agli accaniti fan della bellissima attrice.

