“Adesso parlo io”. Lite Belen e Giulia De Lellis, la Rodriguez rompe il silenzio: il messaggio è chiaro (e forte)

Lo sfogo social di Giulia De Lellis è arrivato come un fulmine a ciel sereno su Instagram. Qualche giorno fa la ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi influencer seguitissima (senza contare che il suo primo libro è subito balzato in testa alle classifiche) ha destabilizzato tutti i suoi follower quando sul suo Instagram è apparsa la Storia in cui era a dir poco furiosa. E ‘minacciosa’. “Potete dormire sonni tranquilli perché non ho voglia di rovinare nessuno, di fare polemiche. Ovviamente questo messaggio è per persone che sanno perfettamente di cosa sto parlando. Vorrei solo essere lasciata in pace a fare le mie cose”. E poi: “Volevo dire che sto zitta però sto sempre qua. So tutto e mi dicono di tutto, quindi occhio. Se parlo io rovino famiglie, rovino un sacco di cose, quindi io continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti”. Il destinatario dello sfogo non è stato specificato da Giulietta. Motivo per cui da giorni non si parla d’altro. Con chi ce l’avrà? A chi potrebbe rovinare la famiglia? E ancora: cosa è successo di così grave da farla esplodere in questo modo? A quanto pare la De Lellis ce l’ha con Belen Rodriguez. Molti hanno infatti notato che l’argentina ha criticato il filtro ‘Top Model Look’, usato dalla De Lellis proprio per il video incriminato. (Continua a leggere dopo la foto)















Nonostante le insistenti voci circolate, nessuna delle due ha voluto confermare ma nemmeno smentire queste notizie. Ed ora il settimanale ‘Spy’ ha riportato alcune informazioni più dettagliate sulla vicenda. “Giulia e Belen non sono amiche. Anzi Belen mal digerisce Giulia che, di certo, non è una che le manda a dire”. Inoltre, la De Lellis si è anche allontanata da Cecilia Rodriguez e da Ignazio Moser, coi quali aveva allacciato dei rapporti al ‘Grande Fratello Vip’: “L’ultima apparizione dei tre ex coinquilini della Casa del GfVip risale a quando è stato presentato il libro di Raffaello Tonon e Luca Onestini, ‘Gli Oneston’, ovvero maggio 2018”, ha riferito il magazine. (Continua a leggere dopo la foto)











“Da quel momento Giulia si è allontanata da Cecilia e quest’ultima, insieme con Moser, ha accolto in casa Damante, uno dei migliori amici di Ignazio”. Ma sono spuntati anche ulteriori retroscena: “Chi è stato accolto in casa della De Lellis è Giuseppe Dicecca, amico storico per oltre dieci anni nonché stylist di Belen”, ha scritto ‘Spy’. “E Belen, quando ha visto Dicecca con Andrea Iannone e Giulia alla Mostra del Cinema di Venezia, ha replicato con un lungo post per ringraziare le persone che, in questi dieci anni di carriera, le sono stati accanto. Indovinate chi era l’unico assente? Dicecca che, però, non ha mai replicato, ma Spy conferma che i rapporti con la Rodriguez sono definitivamente terminati”. (Continua a leggere dopo la foto)





Poche ore fa però è stata proprio Belen Rodriguez a rompere il silenzio e a parlare della questione, senza però mai nominare Giulia o le indiscrezioni uscite nei giorni scorsi. Ecco il messaggio lasciato su Instagram: “Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip. Ma visto che ciò non accade mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti e false notizie sul mio conto”.

