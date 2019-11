Nella serata di oggi, martedì 19 novembre, su Rai 1 andrà in onda la replica di ‘Adriano Olivetti- La forza di un sogno’, dove ha recitato anche l’attrice Francesca Cavallin in veste di moglie dell’industriale. Ve la ricorderete soprattutto per il suo ruolo in ‘Un Medico in famiglia’, dove interpretava la cioccolataia Bianca. Ma l’abbiamo ammirata anche ad esempio in ‘Rossella’ quando era la fragile Sophia. Al programma ‘Vieni da me’ condotto da Caterina Balivo la 43enne ha rilasciato recentemente una commovente intervista, ripercorrendo alcuni momenti della sua vita molto negativi. Infatti, in passato ha dovuto fare i conti con una brutta malattia, superata fortunatamente grazie all’affetto dei familiari. (Continua dopo la foto)















“Ho sfiorato l’anoressia e per molto tempo ho sofferto di bulimia. Un po’ perché non mi riconoscevo, mi vedevo troppo diversa dalle altre ragazze. Ho sempre avuto un fisico molto androgino. In più vedevo le top model dell’epoca e facevo fatica a raggiungere quell’ideale di bellezza”, ha detto la Cavallin. (Continua dopo la foto)















“Sono malattie insidiose, che portano a provare vergogna. Anche con l’anoressia è più difficile perché si vede di più rispetto alla bulimia…”, ha aggiunto l’attrice italiana. Ed è a questo punto che Francesca ha posto l’accento sull’importanza della famiglia, che le è stata vicina costantemente: “Da queste situazioni si può uscire grazie all’amore, all’aiuto di qualcuno. Io avevo una visione di me stessa distorta”. (Continua dopo la foto)

Ed anche il partner dell’epoca le ha garantito supporto: “Una persona molto solare, pieno di voglia di vivere, che mi ha dato grande forza. Mi ha fatto sentire più rilassata nei confronti della vita!”, ha detto l’attrice originaria di Bassano del Grappa. E sull’ex marito Stefano Remigi, dal quale ha avuto i due figli Leonardo e Jacopo, ha affermato: “Due anni e mezzo fa il mio matrimonio è finito. Se qualcuno me l’avesse detto solo tre anni fa gli avrei riso in faccia. Mi sembrava impossibile. Credevo molto in quel matrimonio!”, ha concluso Francesca. Nell’ambito cinematografico è stata protagonista nei film ‘Vita Smeralda’, ‘I babysitter’ e ‘The Nest (Il Nido). Nel 2019 è anche stata nel cast della serie ‘La compagnia del cigno’.

