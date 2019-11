La conduttrice Vanessa Incontrada ha mandato in tilt oggi i suoi fan con un’immagine davvero molto sexy. La Incontrada, classe 1978, si è lasciata immortalare in versione acqua e sapone mentre è in ginocchio sul letto con i capelli sciolti e spettinati. Senza reggiseno, con indosso solo slip bianchi e una camicia azzurra oversize portata sbottonata. “La camicia è sua”, scrive la conduttrice nella didascalia facendo riferimento al fatto che il capo è stato “rubato” dall’armadio del compagno, Rossano Laurini. Ed i like e soprattutto i commenti sono stati innumerevoli: “Sei meravigliosa”, “Sei unica”, “Che donna”, “Se è sua, toglitela”. Ed ora a rispondere al suo bollente post ci ha pensato un personaggio noto. (Continua dopo la foto)















Claudio Bisio le ha messo un like, Serena Grandi le ha scritto “Grandiosa”, ma è soprattutto l’attore Massimo Boldi che le ha dedicato le parole più dolci: “Che femmina sublime”. E pensare che in passato la donna è stata messa spesso nel mirino perché ritenuta troppo grassa, dopo la gravidanza ed il successivo parto. (Continua dopo la foto)















Vanessa ha da poco pubblicato il suo nuovo libro, scritto a quattro mani insieme alla madre Alicia Soler Noguera, che si intitola “Le bugie uccidono”. Ne ha parlato in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo. “Diventerà un film? Mi piacerebbe – ha detto a proposito del suo libo – Per il cinema, però, non per una fiction tivù. L’ho pensato come una storia che ha un inizio e una fine. L’idea è di produrlo e di stare dietro le quinte come regista per la prima volta”. (Continua dopo la foto)

A partire da venerdì 29 novembre, Vanessa Incontrada sarà in onda su Rai1 insieme a Gigi D’Alessio con ‘Vent’anni che siamo italiani”. Quello presentato dall’inedita coppia di conduttori sarà uno spettacolo di intrattenimento, musica e curiosità, che rivelerà anche molti aneddoti e vedrà la presenza di tanti ospiti tra cui Mika, Fiorella Mannoia e Francesco Renga. Ma adesso a far rumore è stata soprattutto questa immagine celestiale e provocante della conduttrice, che ha zittito tutti gli hater ed i detrattori che nei mesi e negli anni scorsi le hanno gettato una valanga di fango addosso. Tutti adesso invece restano in silenzio ed ammirano la fantastica Incontrada, che nonostante l’età che avanza sembra sempre più giovanile ed affascinante.

