Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, la foto-bufala delle nozze? La soffiata: “No, non è falsa, ma ecco cosa nasconde”

Un classico, un mito delle foto di internet: Maria De Filippi e Maurizio Costanzo vestiti da sposi. Lo scatto è diventato celebre anche perché l'espressione della donna non è delle migliori, infatti appare abbastanza interdetta e quasi triste. Ma cosa si nasconde dietro? Alla domanda ha risposto Giovanni Ciacci durante il programma "Vite da Copertina", che conduce insieme ad Elenoire Casalegno. L'esperto di moda e gossip ha svelato che la foto sarebbe frutto di un falso, un fotomontaggio orchestrato da un direttore di un giornale. Ma il nome di questa persona resta ancora oggi sconosciuto. Basta una semplice ricerca su Google per trovare facilmente l'immagine della coppia in Campidoglio con l'allora sindaco di Roma Francesco Rutelli. Maria De Filippi non è affatto imbronciata e indossa un bellissimo abito da sposa.















"La foto della coppia il giorno del matrimonio è un falso. Sarebbe un fotomontaggio fatto dal direttore di un giornale di cui non faccio il nome!", ha dichiarato Giovanni Ciacci, che non si è voluto sbottonare troppo e ha preferito tenere per sé l'identità dell'autore. Ma ora, a far luce sulla vicenda, ci ha pensato Fanpage.it, che garantisce che lo scatto è vero, verissimo, anche se fu realizzato ben tre anni prima del matrimonio, che si celebrò nel 1995. La foto risale infatti al 1992, quando su Gente Mese la coppia apparse in abiti nuziali.











“Il defunto Sandro Mayer, avrebbe voluto fortemente la coppia più chiacchierata del giornalismo italiano per un servizio fotografico posato, in abiti da sposi – scrive Fanpage.it -. Il motivo, però, non era l’occasione del loro vero matrimonio, avvenuto il 28 agosto 1995, ben tre anni dopo, bensì uno speciale Super sposati”. E ancora: “A conti fatti, quello che Ciacci ha dichiarato essere stato un fotomontaggio, non fu presentato come tale sulla prima pagina di Gente Mese”, ma “la convinzione che fosse un servizio uscito contestualmente alle loro nozze è del tutto infondata, poiché era antecedente di almeno tre anni”.

Un matrimonio quello di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi su cui pochi avrebbero scommesso. Lo stesso giornalista, in una recente intervista a La Verità si è detto, a distanza di anni, stupito di essere ad un passo dalle nozze d'argento. Un traguardo insperato.





“Nella mia vita ho immaginato di tutto, persino di dimagrire: ma arrivare a 25 anni di matrimonio, no. Mi sono sposato quattro volte, ci ho messo del tempo e tanta pazienza, ma alla quarta volta quella giusta la azzecchi. Non dev’esserci pesantezza nelle relazioni. Tutto scaturisce dal piacere di vedersi. Pensi che Maria e io in 25 anni non abbiamo mai litigato. Credo che nel matrimonio debba scattare una grande solidarietà. Il segreto primario deve essere l’ amicizia, il sostegno reciproco. E poi, dopo, l’amore!”, ha dichiarato Maurizio Costanzo.

