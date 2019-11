Serena Rutelli ha due genitori adottivi indubbiamente di grande spessore, ovvero la conduttrice televisiva Barbara Palombelli ed il politico Francesco Rutelli. Ma la ragazza si è fatta conoscere dai telespettatori soprattutto per la sua partecipazione al reality show ‘Grande Fratello’. Quando è stata in quella Casa, si era rifatta viva la sua madre biologica. Ad una lettera inviata da quest’ultima, la 29enne rispose così: “Quando è arrivata la lettera di mia mamma biologica pensavo che a fine puntata sarei stata depressa, distrutta. Invece no. Ho pensato subito: ‘Lei l’ha fatto solo per una questione di visibilità. Possibile che dopo 29 anni che non si è fatta mai sentire, lo fa proprio adesso?’ Anche quando è arrivata la lettera dei miei fratelli me lo sono chiesta. Perché adesso? C’è qualcosa che non mi quadra”. Ora però per lei sono in serbo grandiose novità. (Continua dopo la foto)















Attraverso un post su Instagram ha annunciato l'imminente convivenza con il fidanzato Alessandro, quasi 9 anni più giovane di lei: "Finalmente possiamo dirlo! Io ed Ale, a dicembre, andremo a convivere. Sono elettrizzata, su di giri ed emozionata! Sono felice più che per me, per lui, dato che è un giovane ragazzo che si è messo in gioco dedicandosi e rapportandosi a una donna di 29 anni", ha detto la Rutelli.















"Non è semplice, ci vuole molta pazienza e molto carattere ed è ciò che a lui non manca. Mi ripetevi in continuazione che serviva pazienza e dedizione, mi hai fatto una testa come il pallone: avevi ragione", ha concluso l'ex gieffina. Immediata la replica del suo partner: "Sono fortunato ad averti al mio fianco, ti amo!", ha affermato Alessandro.

Visualizza questo post su Instagram Finalmente, ti amo 🏡❤️ Un post condiviso da Serena Rutelli (@serenarutelli) in data: 19 Nov 2019 alle ore 3:25 PST

Serena Rutelli è nata a Roma nel 1990 e lavora come estetista. Quando fece l’intervista di presentazione al ‘Grande Fratello’, la Rutelli disse di essere completamente differente dai suoi genitori. Fin dall’età di 19 anni si era messa in testa l’idea di partecipare al reality show. Per quanto riguarda la sua infanzia, fu abbandonata dalla madre biologica al papà biologico, il quale a sua volta per problemi di natura economica la mandò in una casa famiglia. Adesso per lei si prospetta invece un futuro pieno di amore e di grandi prospettive con la sua dolce metà. E chissà se dopo la convivenza non penseranno anche alle nozze e ad avere dei figli.

