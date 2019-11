Ma le mutande… Diletta Leotta ne fa ‘una delle sue’. E dai maschietti solo applausi

Diletta Leotta fa sognare da sempre soprattutto il pubblico maschile. Conduttrice di trasmissioni sportive, adesso Diletta indossa altri panni, ma sempre contraddistinta da un fisico impeccabile. I like da parte dei fan piovono numerosissimi, mentre la si osserva intenta a “scegliere” la biancheria per un uomo all’ interno dei camerini. Ma in cosa sarà intenta esattamente? La scena prosegue, l’uomo inizia a provarsi diversi capi volgendo lo sguardo verso la bella Leotta in cerca di approvazione. Lei si presta al gioco. L’uomo rientra nel camerino, ennesimo capo provato, esce e la donna non c’è più. Al suo posto un altro uomo intento a scegliere un paio di mutande. Questa la trama del nuovo simpatico spot di Intimissimi, che vede Leotta come protagonista.















Una vera e propria strategia da viral marketing, dove a vincere è la geniale accoppiata che vede la bellezza di Diletta e un brand conosciutissimo a uomini e da donne. Come non incassare un grande successo? D’altronde è Diletta stessa a dare il via alle condivisioni social, raccogliendo a dismisura commenti e apprezzamenti. Questa volta, però, la conduttrice si dimostrerà più prudente?

Nel 2015 ogni testata giornalistica parò dello scoop in merito al furto di immagini piccanti dai suoi account di posta. Quello fu un vero e proprio scandalo e la stessa Leotta, che nel frattempo aveva sporto denuncia contro gli hacker, ha dichiarato che avrebbe fatto di nuovo gli scatti osé, ma con più attenzione verso le proprie password. Dovrebbe necessariamente farlo, visto che ad oggi è impegnata con il pugile Daniele Scardina, che ha decisamente saputo sostituire la storica relazione tra Leotta e Matteo Mammì.











Dopo la fine della relazione con Matteo Mammì, le sono stati attribuiti diversi flirt. Da Mario Balotelli a Francesco Monte passando a Gian Enrico Gilardi. A luglio, dopo il bacio fotografato e fatto girare in rete, Daniele dichiarava: “Diletta è venuta a presentare un mio incontro e l’ho conosciuta tramite amici. E poi… Si vede nelle foto. Sì, è un’amica speciale”. Ma ormai non è più un’amica speciale, ma la fidanzata ufficciale; la conduttrice dovrà proteggere per bene la sua relazione con il pugile.

