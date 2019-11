Occhi di ghiaccio e capelli rossi. Bellissima come i genitori (entrambi famosi): chi è la figlia vip

Capelli rossi a caschetto, occhi color ghiaccio e viso d’angelo. La figlia vip pubblica uno scatto sui social ed è delirio. Bellissima, con una vita decisamente difficile, dai genitori, entrambi famosi, ha preso il meglio. L’avete riconosciuta? Lei si chiama Frances ed è la figlia di Kurt Cobain e Courtney Love. Pochi giorni dopo la sua nascita, Frances Bean Cobain è stata prelevata e portata via dai suoi genitori. Tutta colpa di un’intervista incauta che aveva rilasciato la madre Courtney Love, leader del gruppo le Hole, e dalla quale sembrava ammettere di aver assunto eroina in gravidanza. Il papà era il leader dei Nirvana, Kurt Cobain, e nessun assistente sociale se la sentì di lasciare la bambina con questi due artisti stravaganti, per usare un eufemismo, prima di accertarsi che fossero in grado di badare a lei. (Continua a leggere dopo la foto)















Frances Bean Cobain è nata il 18 agosto del 1992 a Los Angeles. Frances è rimasta nel cono d’ombra gettato dalla scomparsa del padre fino al 2005, quando ha rilasciato la sua prima intervista a Teen Vogue. Quello che disse tolse ogni dubbio a chiunque fosse interessato alla storia della sua famiglia: Frances ama i suoi disastrosi genitori, anche il suo papà, nonostante tutto. Frances Bean Cobain ha avuto una vita difficile. Come lo è quella di qualsiasi ragazza che ha perso il padre a soli due anni e vive con la consapevolezza che a togliersela è stato lui stesso, raggiunti i 27 anni.(Continua a leggere dopo la foto)











Il successo del leader dei Nirvana è stato tale da portare Frances Bean a poggiare su una vera e propria fortuna, che diventa addirittura maggiore se si considerano le proprietà immobiliari, le azioni e le obbligazioni che la riguardano. La ragazza riesce a guadagnare addirittura 95.496 dollari al mese in royalties, grazie alla musica che il padre ha realizzato con i Nirvana. Tra problemi personali e di relazione, Frances Bean ha spesso parlato di suo padre, dei pochissimi ricordi che ha di lui e della sua volontà di portare avanti la sua immagine. (Continua a leggere dopo la foto)





Nel settembre del 2019, infatti, Frances ha lanciato una linea di moda ispirata al padre: “Kurt was here”. La linea di abbigliamento ideata da Frances Bean Cobain prende spunto da alcuni disegni del carismatico frontman dei Nirvana ritrovati in un diario ed è composta da circa 50 tra t-shirt e felpe in edizione limitata. La collaborazione tra la figlia di Kurt Cobain è avvenuta grazie alla The End of Music, la società che gestisce il lato musicale dell’eredità di Cobain.

