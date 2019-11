“Un viso stupendo”. Guendalina Canessa mostra la figlia ed è ‘delirio’: ecco oggi la bellissima Chloe

È nata nel 2010 ed è il frutto dell’amore tra l’ex gieffina e opinionista Guendalina Canessa e Daniele Interrante, ex tronista storico di Uomini e Donne. La piccola, che oggi ha 9 anni, è un mix di bellezza tra mamma e papà. La coppia è scoppiata ma loro sono rimasti in buoni rapporti per il bene della figlia. L’ex volto di “Uomini e Donne” aveva ritrovato l’amore con Francesca De Andrè, ma la loro relazione è finita tra le polemiche. Anche Guendalina Canessa non è stata fortunata in amore. L’ex concorrente del Grande Fratello aveva iniziato una relazione con il giocatore di basket Pietro Aradori, ma dopo un tira e molla durato circa due anni i due hanno deciso di chiudere la loro relazione. “L’amore, secondo me, ha diverse forme: io ho incontrato Daniele poco dopo l’esperienza al Grande Fratello e dopo pochissimo tempo ho capito che poteva essere il padre di mia figlia. Aldilà di come è andata a finire”, aveva detto la Canessa in un’intervista. (Continua a leggere dopo la foto)















“Io non ho rimpianti, sono contenta di quello che ho fatto, perché comunque è rimasta una grande stima e gli voglio molto bene, anche perché è il padre della mia bambina. È un padre molto presente, – aveva concluso – anche se questa cosa non la faccio vedere attraverso i social”. La figlia di Guendalina Canessa e Daniele Interrante ha compiuto 9 anni a luglio e ormai è una splendida ‘donnina’. La piccola compare spesso tra gli scatti di mamma Guenda, ma quello pubblicato qualche settimana fa è stato preso d’assalto dai fan con like e commenti. (Continua a leggere dopo la foto)











Chloe posa vestita in maschera ed è un vero spettacolo. “Non voleva essere una streghetta o uno zombie, o un teschio….. voleva essere Tokyo!!!! Appassionata come me…..#casadepapel si è vista tutte le stagioni ad agosto ed è impazzita!”, ha scritto Guendalina Canessa su Instagram. “Sembra Daniele”, scrive un fan. Anche Melita Toniolo ha commentato scrivendo: “Ma quanto è figa?”. “Come è cresciuta!”, “Guenda, è diventata bellissima”, “Chloe sei uno spettacolo!”, “Ma quanto è cresciuta la bellissima Chloe. Un grande bacio alla piccola”, “Ha un viso stupendo”, sono solo alcuni commenti lasciato sotto la foto di Chloe. (Continua a leggere dopo la foto)





Chloe è spesso finita sulla bocca degli haters della Canessa. L’ex gieffina, infatti, è spesso attaccata per il suo modo di vivere, tra lusso e foto sexy pubblicate sui social: “Mi vergogno per te pensando che hai una figlia a casa che potrebbe guardarti, che valori gli insegni? Poi sarai pure carina ma sei rifatta tutta quindi che ci vuole, pensa a tua figlia un giorno potrebbe vergognarsi di te è quello è il fallimento più grande per una madre”.

