Sono passati alcuni mesi da quando, dopo ben tre anni di amore, Eleonora Rocchini e Oscar Branzani annunciavano la fine della loro relazione. A seguito di una lunga crisi, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno deciso di lasciarsi, e di mettere un punto definitivo alla loro storia, con sommo dispiacere dei fan. I due sono finiti al centro di una vera e propria bufera mediatica. Tutto è iniziato quando Dalila Branzani ha svelato la frequentazione tra l’ex corteggiatrice e Nunzio Muccia, il suo ex fidanzato. Una scoperta che se da una parte ha confermato la rottura tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, dall’altra ha portato alla luce lo spiacevole episodio che li ha coinvolti nelle ultime settimane. Oscar e l’ex compagna si sarebbero incontrati in un locale, ne sarebbe nata una discussione in cui sarebbe intervenuta anche Dalila, arrivando alle mani con la rivale. Adesso a parlare è proprio Dalila, che svela cosa sta accadendo, facendo anche chiarezza sullo scontro avuto con l’ex cognata. (Continua a leggere dopo la foto)















“Oscar non ha tradito fisicamente Eleonora, se ha fatto degli errori in passato si è preso le sue responsabilità ed è stato perdonato. Poi un giorno di agosto, mentre diceva di non sapere se amava Oscar, MIA SORELLA inizia a frequentare il mio ex (la storia più importante finita due anni fa ma per la quale ho sofferto fino a marzo di quest’anno) e lei sapeva quanto ci stavo male e mi teneva nascosto TUTTO e per di più ero in macchina con entrambi quando ho fatto un incidente che mi ha distrutta da 52 giorni. Sono stata derisa e ‘fregata’ davanti ai miei occhi. Io uscivo con il mio ex e lei era con me. Pensa che botta abbiamo preso. […] Sabato sera purtroppo è uscito fuori tutto. Ora io devo per forza difendermi o difendere mio fratello perché buoni si ma scemi no”. (Continua a leggere dopo la foto)











“Ho dovere e diritto di difendere me e mio fratello da accuse infondate. Siamo devastati per tutto ciò che è successo e vogliamo solo tranquillità. Avevamo scelto il silenzio come alleato ma se sono scoppiata è solo perché sono stata istigata e poi sbeffeggiata. Tutto questo è iniziato il 18 agosto, io l’ho scoperto un mese fa. È stato un periodo straziante tra incidente e rivelazioni. E sentirmi dire cose false e sentire gente che incolpa Oscar non va bene. Ognuno ha le sue colpe e le proprie responsabilità”. (Continua a leggere dopo la foto)





E ancora: “C’è stata solo una tirata di capelli durata un attimo. Io di questa cosa me ne vergogno ma purtroppo l’ho fatto e non posso dire il contrario. Non penso lei fosse ubriaca, non lo so. Tutto questo mi ha devastata dentro e anche fisicamente dato l’incidente. Dopo 52 giorni di letto e busto esco per festeggiare mio fratello e non solo sono stata tradita ma mi devo anche sentire beffeggiata da una che ho considerato mia sorella, che viene nel mio paese, tra la mia gente e i miei amici senza un minimo di vergogna o morale. Verrai denunciata per ciò che hai scritto. Calci e pugni non ci sono mai stati”.

La Rocchini ha risposto con una serie di storie, nelle quali ha anche dichiarato di aver subito un’aggressione. “Io comprendo il rancore, la chiusura di un amore, ma da qui ad arrivare alle mani, alle minacce, agli sputi in faccia e tutto quello che tutti hanno visto ce ne passa di acqua sotto i ponti”.

“Fate schifo!”. Gaetano Arena e Ambra Lombardo, caos in diretta. Saltano fuori gli altarini e l’ex gieffino ‘esplode’