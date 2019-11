Da quando Giulia De Lellis ha postato su Instagram un duro sfogo, condito da frasi come “Se parlo rovino famiglie”, ed è uscito il rumor che la destinataria fosse Belen Rodriguez, non si parla d’altro che della loro lite. Ormai fra la ex corteggiatrice di Uomini e Donne e la showgirl argentina sembra essere nata una guerra a distanza, fra frecciatine e post su Instagram.

I soliti beninformati sostengono che all’origine della lite ci siano gli affari e l’allontanamento di Giuseppe Dicecca, storico collaboratore dell’argentina poi entrato nello staff dell’influencer. Ma in effetti anche c’è l’amore di mezzo. Giulia è ora fidanzatissima con Andrea Iannone, l’ex di Belen con cui ha avuto una lunga storia d’amore prima di tornare insieme a Stefano De Martino. E, ancora, quel presunto flirt che Belen avrebbe avuto con Andrea Damante, ex compagno della De Lellis. (Continua dopo la foto)