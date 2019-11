Mila Suarez si è fatta conoscere dal pubblico grazie a diverse esperienze televisive. Ha infatti partecipato al ‘Grande Fratello’, è stata tentatrice a ‘Temptation Island 2017’ ed ha corteggiato Emanuele Colombo a ‘Uomini e Donne’. La bellissima ragazza è abbastanza seguita anche sui social, infatti conta la bellezza di più di 200 mila follower che la seguono con grande attenzione. E per rendere entusiasti i suoi fan ha deciso di osare e di postare una foto in bianco e nero che la ritrae in una veste davvero sensuale. Il suo fisico mozzafiato è ben visibile grazie al suo costume che permette di far fare numerosi sogni proibiti ai suoi ammiratori. Interessante la didascalia che accompagna l’immagine. (Continua dopo la foto)















“Non è stato facile riuscire a dare alla mia vita quel senso di libertà che ha sempre caratterizzato la mia anima nel profondo. Ma adesso che finalmente ci sono riuscita, non posso che ritenermi totalmente benedetta e fortunata. Grazie universo, sei il mio migliore compagno di viaggio che potessi incontrare in questa vita”, ha scritto la bellissima Mila. (Continua dopo la foto)













Nello scatto l’ex gieffina è sdraiata a bordo piscina e mette in evidenza le sue curve letteralmente strizzate nel suo costume intero. La sua espressione è provocante: occhi fissi e bocca semichiusa. La foto dà una sensazione di aggressività in virtù anche dei suoi capelli ricci che le fanno sembrare ancora più bello il viso. (Continua dopo la foto)

“Le tue labbra sono dolci come il miele”, “Meravigliosa! Ogni tua foto è un’emozione”, “Sei una dea seducente”, “Sei una donna spettacolare e di una sensualità unica!”, “Che f.. a pazzesca!”, alcuni dei numerosi commenti postato sul suo profilo. La Suarez, classe 1988, è originaria di Casablanca (Marocco), è ritenuta la sosia della modella argentina Belen Rodriguez. A livello sentimentale nel 2013 ha avuto un flirt con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e dopo ‘Temptation Island’ inizia una love story con Alex Belli, terminata successivamente. Lei è una grande tifosa del Milan, ama passeggiare all’aria aperta ed effettuare escursioni in montagna ed ha un tatuaggio con un motivo floreale sul dorso del piede. Da giovanissima ha avuto un passato non facile e molto turbolento e per questa ragione ha preso la decisione di trasferirsi in Italia, precisamente a Parma, per cercare la fortuna che poi ha realmente avuto.

