L’ex protagonista di ‘Temptation Island Vip’ Serena Enardu ha fatto preoccupare non poco i suoi fan per la sua assenza sui social network. Ora la donna è tornata a parlare ed ha spiegato i motivi che l’hanno costretta ad essere momentaneamente non presente. Non si è trattato di nulla di grave, ma visto che il suo umore non era dei migliori ha preferito staccarsi un po’ dal mondo virtuale. Ecco come ha iniziato il suo post di chiarimento: “Ciao a tutti! Ieri sono un po’ sparita. Ieri mattina sono stata fuori con mio figlio per un servizio fotografico, poi siamo tornati a casa e abbiamo mangiato qualcosa al volo. Dopo lui si è messo a fare i compiti ed io mi sono addormentata. Io quando mi addormento, cosa che mi capita quasi mai, mi sveglio col malumore”. (Continua dopo la foto)















“E questo è un periodo particolare, per quello mi viene il malumore”, ha continuato Serena. La quale ha proseguito dicendo: “Mi vengono in testa mille pensieri che in un certo senso cerco di scacciare perché quando si ha il malumore bisogna evitare di nutrirlo con tutti i pensieri negativi. E non è facilissimo. In più magari accendi la televisione, c’è una musica particolare e insomma…”. (Continua dopo la foto)













Il brutto momento è però già stato messo alle spalle, anche grazie al supporto di un suo amico che è andato a farle compagnia e del figlio, con il quale ha degustato una pizza. “Sto bene, alterno momenti, però li faccio durare molto poco quelli di tristezza. Perché ci sono ed è normale, credo sia la cosa più normale del mondo. Però io cerco di farli passare molto in fretta. Non è facilissimo, però ci riesco”, ha chiosato l’ex volto di ‘Temptation Island Vip’. (Continua dopo la foto)

Già in passato Serena aveva manifestato il suo malumore sempre su Instagram, causato verosimilmente dalla rottura con il fidanzato Pago. Aveva fatto ascoltare ai suoi follower il brano ‘Ti ho voluto bene veramente’ di Marco Mengoni ed aveva affermato: “Devo dirvi la verità, giornata di m…a, mio figlio stanotte è stato male, ho dormito male e mi sono svegliata priva di forze e sono andata in palestra. Però è una giornata veramente di m…a. E poi…”. Intanto, l’ex tentatore Alessandro Graziani ha ammesso di voler frequentare la donna: “Mi piacerebbe vederla, passare del tempo con lei, perché insieme siamo stati bene e sono sicuro che avendola vicino riproverei quelle emozioni. Ma so che questo non è il momento e, adesso, è giusto rispettare i suoi tempi”.

