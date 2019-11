Per settimane la fine del matrimonio di Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia ha dominato le pagine della cronaca rosa. La separazione del leader de Le Vibrazioni è arrivata a 4 anni dalle nozze e 2 figli, Tobia e Nina. Poi il ritorno di fiamma a febbraio, che però è durato poco. La scorsa estate, infatti, è arrivata una pesante tegola sulla (ex) coppia: Clizia avrebbe tradito l’ex marito con Riccardo Scamarcio, l’attore e grande amico nonché testimone di nozze di Sarcina. Quest’ultimo non ha smentito le insinuazioni, a differenza di Clizia Incorvaia che ha invece parlato di un bacio scattato quando aveva già lasciato il cantante. E a Vanity Fair aveva detto: “Ero io che venivo tradita, che restavo a casa da sola, che subivo violenza psicologica. Francesco voleva farmi sentire una nullità, invece io voglio essere una donna forte. Anche per mia figlia”. (Continua dopo la foto)















Ma ora, dopo la fine turbolenta di questo matrimonio, il gossip investe ancora Francesco Sarcina che, stando all’indiscrezione pubblicata dal settimanale Oggi, avrebbe un nuovo amore. La nuova fidanzata, scrive la rivista che nel nuovo numero in edicola pubblica anche le foto, è una giovane messicana di 20 anni molto fascinosa. I due si sono mostrati molto intimi e si potrebbe già parlare di grande innamoramento. (Continua dopo la foto)









Sempre a detta del settimanale, in lei Francesco Sarcina avrebbe trovato una donna saggia e una persona squisita, nonostante la sua giovanissima età. L’amore è sbocciato all’improvviso e il cantante è davvero al settimo cielo: non si sarebbe mai aspettato di incontrare una ragazza così speciale in questo periodo della sua vita. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram SGGOOOOPSSS 😂 Tutto su www.oggi.it #oggisettimanale Un post condiviso da Alberto Dandolo (@alberto_dandolo) in data: 18 Nov 2019 alle ore 6:56 PST



“Sarcina – si legge su Oggi- si è fidanzato da un paio di settimane. La fortunata è una ragazza messicana, appena ventenne, che vive per motivi di studio a Roma. ‘La amo alla follia perché non vede in me il personaggio, ma la persona’, ripete come un mantra il cantante agli amici. Resta, però la domanda di fondo: è vero amore o solo fuoco di paglia? Ah, saperlo…”.

