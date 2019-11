Alessandro Zarino è stato uno dei protagonisti di ‘Uomini e Donne’. La sua avventura al dating show condotto da Maria De Filippi si è conclusa malamente, infatti la scelta ricaduta nei confronti di Veronica Burchielli si è rivelata fallimentare. La ragazza gli ha infatti detto no al fidanzamento ed è salita sul trono. Lui in passato è stato però anche un volto noto di ‘Temptation Island’, dove ha avuto una conoscenza con Jessica Battistello, che era impegnata sentimentalmente con Andrea Filomena. Al termine del programma, visto che la storia di lei era ormai terminata nel peggiore dei modi, pare che i due si siano frequentati, ma non è scattata quella scintilla che avrebbe permesso loro di fidanzarsi. (Continua dopo la foto)















Successivamente Jessica è però tornata insieme all’ex partner e lui ha intrapreso la strada del tronista. Andrea Filomena ha postato sul social Instagram un messaggio che conferma la reunion: “L’amore è forse l’unico sguardo che ci è concesso dell’eternità”. “Non è sempre tutto bello, le litigate ci sono e le parole dette ma non pensate anche”, ha invece affermato la Battistello. (Continua dopo la foto)













Jessica ha aggiunto: “Non penso che siamo fatti per stare assieme, ma penso che l’amore che proviamo l’uno per l’altro non lo proveremo mai più. Io credo in questo amore tanto forte quanto imperfetto”. Poi una fan l’ha attaccata duramente, insinuando che lei abbia fatto le ‘corna’ al fidanzato, e Jessica ha replicato immediatamente alle accuse. (Continua dopo la foto)

“Io onestamente penso che tu abbia scritto una marea di cavolate ma ci sta, non pretendo che tutti capiscano!”. La follower ha proseguito con le sue ragioni, dichiarando che non è da considerare soltanto come tradimento quello fisico, ma anche quello mentale, avvenuto con Zarino durante ‘Temptation Island’. Un’altra fan ha aggiunto che dietro alla fine di una relazione possano esserci tanti motivi ed anche dei tradimenti mentali. A quel punto Jessica ha precisato un aspetto molto importante: “Andrea non mi ha perdonata, ci siamo perdonati, che è ben diverso!”, ha concluso Jessica. La Battistello nella vita di tutti i giorni lavora come consulente assicurativa a Padova, ha un piercing all’ombelico, ama trascorrere le sue vacanze in posti esotici, adora il libro ‘Il Piacere’ di Gabriele D’Annunzio ed ama allenarsi all’aria aperta.

