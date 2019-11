Le voci di crisi giravano da tempo, poi poche settimane fa la notizia ufficiale della rottura tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano. Dopo circa 8 mesi d’amore, i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono detti addio. L’annuncio della fine della relazione è arrivato attraverso il profilo Instagram dell’ex tronista, che fa riferimento a “diversità caratteriali” inconciliabili. “Abbiamo attraversato un periodo particolarmente difficile e prima di dare una risposta volevamo essere sicuri di quello che dicevamo – ha scritto Luigi – proprio per non prendere in giro nessuno ed essere corretti nei vostri confronti”. “I problemi risalgono a prima della mia partenza per il Brasile e non sono legati né al viaggio né tanto meno ai presunti flirt che mi sono stati addossati. Con Irene ci siamo tanto amati e nonostante i problemi abbiamo provato a darci una seconda possibilità ma non è andata”. (Continua dopo la foto)















Poi la conclusione: “Siamo arrivati ad un punto dove nonostante il forte sentimento che ci lega abbiamo deciso di concludere la nostra relazione per diversità caratteriali. In ogni caso tra noi c’è rispetto e lo continueremo a portare anche a voi che ci avete sostenuto come coppia”. Parole che sembravano far intendere un addio ‘amichevole’, anche dal successivo commento di lei. Ma nelle ultime ore Irene ha smesso di seguire Luigi su Instagram. (Continua dopo la foto)









Un gesto, questo, che non è stato ricambiato da Mastroianni, che nel frattempo è stato travolto da un super gossip: pare abbia già voltato pagina accanto a un volto già conosciuto al pubblico di UeD. È la blogger Deianira Marzano a rivelare come Luigi sia volato a Barcellona in compagnia di una misteriosa ragazza mora la cui identità corrisponderebbe a quella di Giulia Costa, ex corteggiatrice del programma. (Continua dopo le foto)







I due sarebbero stati paparazzati insieme da chi li ha riconosciuti, ma ad oggi l’ex tronista ha sempre smentito ogni gossip sul suo conto o preferito non replicare. Si mormora, infatti, che la storia tra Luigi e Giulia andasse avanti sin dai tempi in cui lui era legato a Irene. E nonostante sia intervenuta un’altra protagonista di UeD e amica di Giulia, Cecilia Zagarrigo, a smentire la voce, per molti il gesto di Irene di non seguire più Mastroianni sui social confermerebbe la maretta che si è venuta a creare tra i due ex dopo l’addio.

