La showgirl Elisabetta Canalis è sempre più sexy, nonostante non sia più una ventenne. La donna attualmente vive negli Stati Uniti, precisamente a Malibu in California, in compagnia del marito e dei suoi figli. Tutto ciò che accade nella sua vita quotidiana è postato sui social per la felicità dei suoi fan, che possono quindi seguirla costantemente. Spesso l’abbiamo ammirata in passato mentre era intenta a cenare in maniera elegante, a prendere il sole in spiaggia o in semplici aspetti giornalieri. I suoi scatti mettono comunque in mostra soprattutto il suo impareggiabile corpo, sempre più perfetto. (Continua dopo la foto)















L’ex velina nell’ultima immagine si è ripresa in compagnia della sua adorata mamma e del suo amato cane. Tutti e tre passeggiano in uno dei fantastici parchi californiani, ma più che la location scelta i suoi ammiratori hanno puntato la loro attenzione su un dettaglio davvero molto interessante. (Continua dopo la foto)













Nel primo piano si può infatti vedere perfettamente il suo prosperoso e bellissimo seno, che quasi non riesce ad essere contenuto dal top che indossa. Ed ecco dunque i numerosi commenti entusiastici per questo sexy particolare: “Che bocce”, “Brutti occhiali, bel décolleté”, “Zio caro se sei figa!”, “Sei sempre più bella”, “Escileee”, “Che seno stupendo”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Domenica ❤️ Sunday Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 17 Nov 2019 alle ore 1:18 PST

Recentemente la bellissima Elisabetta è finita agli onori della cronaca per una particolare fotografia scattata da una fotografa d’eccezione: la figlia Skyler Eva. La quale l’ha immortalata assieme al coniuge mentre erano a letto, intenti ad abbracciarsi. L’immagine faceva notare comunque l’affiatamento che c’è tra l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ e suo marito, che appaiono in perfetta sintonia. A livello professionale, nel 2018 è stata giudice di ‘Sanremo Young’ su Rai 1 e nello stesso anno ha recitato nella serie televisiva ‘L’isola di Pietro 2’. Per quanto riguarda le sue esperienze cinematografiche, si annoverano partecipazioni nei film ‘La seconda volta non si scorda mai’, ‘La fidanzata di papà’ e ‘A Natale mi sposo’. La figlia Skyler Eva è venuta alla luce il 29 settembre 2015 a Los Angeles e per quanto concerne le sue precedenti relazioni sentimentali, si ricordano soprattutto quelle con l’ex calciatore Christian Vieri e con l’attore americano George Clooney.

