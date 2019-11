“Danni irreparabili”. Chirurgia choc. Angelo Sanzio torna sotto i ferri ma è un disastro

Nuovo intervento per Angelo Sanzio. Famoso per la sua idolatria nei confronti di Rodrigo Alves, con il quale è stato a strettissimo contatto proprio durante la breve permanenza di quest’ultimo nella casa del Grande Fratello VIP, il Ken Italiano è intervenuto chirurgicamente principalmente sul proprio viso e non sull’interezza del proprio corpo come invece si è spinto a fare Alves.

Il Ken italiano, noto anche per aver partecipato al Grande Fratello 15, è apparso nelle ultime ore su Instagram col volto tumefatto. Anche a giugno il giovane si era sottoposto a un intervento chirurgico per eliminare il silicone da sotto la pelle. Secondo Sanzio, infatti, uno dei chirurghi che lo aveva operato in primavera, aveva deciso di iniettare nel suo viso del silicone e non dell’acido ialuronico, a totale insaputa del suo paziente. (Continua a leggere dopo la foto)