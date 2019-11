Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2020? Dopo le voci, è proprio l’influencer a “sbottonarsi”. Le sue parole

Chiara Ferragni al Festival di Sanremo? La voce circola da un po’ e ora è proprio Chiara a pronunciarsi sull’argomento. Lo fa in modo molto sibillino… E non svela molto ma dalle sue parole i fan capiscono che qualcosa bolle in pentola. In una intervista rilasciata in questi giorni a Il Messaggero, Chiara Ferragni, l’influencer più famosa d’Italia che è partita da zero e si è “fatta da sola”, ha parlato di varie cose. Anche dell’odio che da sempre le persone le rivolgono. Un odio che, però, non ha certo spaventato Chiara.

E, soprattutto, non le ha fatto perdere la motivazione o la voglia di andare. E di strada ne ha fatta, Chiara, nonostante le critiche che da sempre riceve. Oggi Chiara è una donna realizzata: ha creato un impero, ha un marito che ama (Fedez) che le ha dato la più grande gioia della sua vita cioè il piccolo Leone. Come ha raccontato al Messaggero, Chiara è passata sopra alle critiche e ha cercato di non dare loro troppo peso. Continua a leggere dopo la foto