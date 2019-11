Justine Mattera, con il nuovo look fa strage: “Sei una favola!”. Così non l’abbiamo mai vista

Conduttrice televisiva, attrice e perfino cantante, Justine Mattera ha vestito i panni di diverse categorie del mondo dello spettacolo. Non ha mai fatto la modella, ma non perché non avesse, e non abbia tuttora, le carte in regola. I suoi scatti ‘molto particolari’, specialmente quelli che la ritraggono un po’ come mamma l’ha fatta, sono infatti oggetto di molti rimproveri, ma la showgirl non si lascia scoraggiare.

Il fisico scolpito da urlo, una faccia ammiccante e una posa un po’ ‘da attacco’ sono sufficienti per far applaudire i fan, che esprimono nei commenti tutta la loro approvazione. La Mattera ha un fisico pazzesco forgiato da ore e ore di allenamento. “Sono sempre stata una grande sportiva da ore e ore di allenamento, nuoto al liceo, nuoto sincronizzato e canottaggio all’università… La passione per la bici, quasi un’ossessione per questo sport, è nata qui in Italia grazie a mio marito… Due anni fa ho anche iniziato a correre e ho fatto una mezza maratona e un triathlon…”, ha raccontato. (Continua a leggere dopo la foto)