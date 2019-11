Da alcuni giorni non si fa altro che parlare di Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. Tra le due sembra ci sia astio ed il messaggio dell’influencer e scrittrice: “Se parlo rovino famiglie” pare fosse destinato proprio alla modella argentina. Nonostante le insistenti voci circolate, nessuna delle due ha voluto confermare ma nemmeno smentire queste notizie. Ed ora il settimanale ‘Spy’ ha riportato alcune informazioni più dettagliate sulla vicenda. “Giulia e Belen non sono amiche. Anzi Belen mal digerisce Giulia che, di certo, non è una che le manda a dire”. Inoltre, la De Lellis si è anche allontanata da Cecilia Rodriguez e da Ignazio Moser, coi quali aveva allacciato dei rapporti al ‘Grande Fratello Vip’: “L’ultima apparizione dei tre ex coinquilini della Casa del GfVip risale a quando è stato presentato il libro di Raffaello Tonon e Luca Onestini, ‘Gli Oneston’, ovvero maggio 2018”, ha riferito il magazine. (Continua dopo la foto)















“Da quel momento Giulia si è allontanata da Cecilia e quest’ultima, insieme con Moser, ha accolto in casa Damante, uno dei migliori amici di Ignazio”. Ma sono spuntati anche ulteriori retroscena: “Chi è stato accolto in casa della De Lellis è Giuseppe Dicecca, amico storico per oltre dieci anni nonché stylist di Belen”, ha scritto ‘Spy’. (Continua dopo la foto)













“E Belen, quando ha visto Dicecca con Andrea Iannone e Giulia alla Mostra del Cinema di Venezia, ha replicato con un lungo post per ringraziare le persone che, in questi dieci anni di carriera, le sono stati accanto. Indovinate chi era l’unico assente? Dicecca che, però, non ha mai replicato, ma Spy conferma che i rapporti con la Rodriguez sono definitivamente terminati”. (Continua dopo la foto)

E ci sarebbe anche un’altra motivazione alla base degli attriti tra la De Lellis e la Rodriguez: “Giulia, con il suo primo libro ‘Le corna stanno bene su tutto-Ma io stavo meglio senza!’, ha frantumato ogni record. Ad oggi si attesta intorno alle 120 mila copie vendute e mercoledì scorso è stata premiata e incensata anche da Maurizio Costanzo e dall’ex premier Silvio Berlusconi. Belen, con il suo primo libro ‘Bella Belen’, a malapena aveva superato 10 mila copie vendute”. Alcune curiosità sull’ex di Damante: la sua colazione preferita è caffè, acqua e limone, una cosa dolce ed una salata insieme; soffre di infiammazione ai tendini del braccio ed ha una sua linea di costumi.

Taylor Mega ubriaca in diretta, da Barbara D’Urso, dopo il fuorionda spiega tutto. Si giustifica così