Sembra essere stata fatta finalmente chiarezza sulla vicenda riguardante l’influencer Taylor Mega, che a ‘Live-Non è la D’Urso’ era apparsa poco lucida. Barbara D’Urso aveva chiesto alla giovane: “Ti sei fatta uno spritz?”, mentre Francesco Facchinetti le aveva chiesto di recitare una poesia. Gli altri ospiti ed il pubblico erano davvero increduli e divertiti dall’atteggiamento di Taylor. Inoltre, ‘Striscia la Notizia’ aveva proposto alcuni video concernenti alcuni fuori onda nei quali si intravede lei che ride, canta ‘Faccio un casino’ dell’artista Coez e successivamente dà involontariamente la spiegazione di quel suo comportamento: “Questa vodka è una mer..a, mi gira la testa”. (Continua dopo la foto)















La Mega, rientrata in Italia dopo il viaggio a Sharm el-Sheikh in Egitto, ha fatto chiarezza sull’episodio attraverso alcune Instagram stories. “Visto che ne stanno parlando tutti, ne parlo anche io. So che è andato in onda il fuori onda di Live-Non è la D’Urso di lunedì a Striscia la Notizia. Ero morta dal ridere. Certo che avevo bevuto, però scialla, di solito, bevo anche di più se faccio serata”, ha confessato la modella. (Continua dopo la foto)













“Non avevo mangiato nulla tutto il giorno. Avevo lavorato tutto il giorno sotto il sole. La vodka o il vino egiziano fanno schifo. Erano benzina. Mi ha fatto malissimo. Ok che non faccio mai serata. Ok che vado sempre a dormire presto. Ok che faccio tanta attività. Ok che bevo una volta al mese. Tre shottini di vodka li tengo. Poi, sono friulana, l’alcol dovrei reggerlo”, ha aggiunto l’ex fidanzata di Giorgia Caldarulo. (Continua dopo la foto)

“Se andate in Egitto non bevete la vodka, fa schifo. Non è vodka, benzina, veleno per topi. Terribile. La cosa che mi ha stupito, mi sono arrivati una marea di messaggi positivi: ‘Ci fai morire’, ‘Taylor una di noi’, ‘Sei simpaticissima’, ‘Bevi più spesso’. Non me l’aspettavo. Che trash. Non lo faccio apposta. A me le cose mi succedono”, ha concluso la sexy Taylor. Nei giorni scorsi la sorella Jade Mega ha insinuato che le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez abbiano preso troppo spunto dai costumi ‘Mega Swim’. La ragazza ha infatti punzecchiato le argentine con questa frase: “Che belli questi bikini, sembrano quelli che ho disegnato la scorsa stagione”. Dunque, guerra aperta tra le 4 sorelle, pronte a darsi battaglia per motivi di business.

“Un colpo al cuore”. Eva Henger insuperabile: con il lato B in bella mostra è la fine del mondo