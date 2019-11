Nilufar Addati è conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione come tronista a ‘Uomini e Donne’ di Maria De Filippi. Grazie al programma si era fidanzata con Giordano Mazzocchi. La coppia successivamente aveva deciso di provare l’avventura di ‘Temptation Island’, ma recentemente si sono ufficialmente lasciati. La famosa influencer è molto seguita sui social, non a caso su Instagram conta la bellezza di oltre un milione di follower. Posta spesso immagini che la riprendono durante le sue attività quotidiane, che siano pubbliche o private. L’ultimo scatto ha praticamente mandato in tilt i suoi fan, che hanno seriamente rischiato l’infarto. (Continua dopo la foto)















La modella ha proposto una foto di sé in lingerie. Lei con il suo completino intimo è in ginocchio sul letto e le curve si intravedono in tutta la loro perfezione. Da notare anche la sua espressione, avvolta nei pensieri. La bellissima Nilufar è stata ovviamente travolta da una marea di post. (Continua dopo la foto)













“La migliore di tutte”, “Che splendore”, “Bellissima, fine, affascinante. Mai volgare!”, “Bella, sembri Sofia Loren versione moderna”, “Amica ma sei una bomba, colpiti e affondati”, “Ma ti sembra il caso di uscirtene così senza un minimo di preavviso? Chiamate il 118”, “Capolavoro”, “Nessuna è migliore di te, non dimenticarlo mai”, alcuni dei commenti scritti. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram #adv @intimissimiofficial #intimissimi #intimissimigirls Un post condiviso da Nilufar (@nilufaraddati) in data: 15 Nov 2019 alle ore 4:40 PST

L’estate scorsa la sexy Nilufar aveva fatto preoccupare i suoi ammiratori per essere stata ricoverata in ospedale. La stessa influencer aveva raccontato dell’accaduto: “Ho avuto dolori molto forti al basso ventre. Molto, molto forti, sembrava che mi stessero strappando l’utero verso il basso. Non è stato piacevole. Ho preso un antidolorifico al mattino e uno e il pomeriggio. Poi ho vomitato…Comunque adesso è tutto a posto. Questo problema si può risolvere tranquillamente. Niente di grave. Dopo ipotesi di appendicite e cose varie, alla fine tutto a posto. Sono un po’ distrutta”, aveva riferito la donna tranquillizzando comunque tutti. Alcune curiosità su di lei: la Addati adora mangiare il sushi, il suo film preferito è ‘Il diavolo veste Prada’, le sue artiste preferite sono Miley Cyrus, Emma Marrone ed Alessandra Amoroso e si è fatta tatuare una G per l’amore provato nei confronti di Giordano. Peccato però che ora sia un ex e chissà se non si sia pentita di aver inciso quella lettera sul suo corpo.

