La modella ed influencer Zoe Cristofoli è nota alle cronache rosa italiane in particolar modo per aver avuto due relazioni sentimentali con altrettanti personaggi di spicco: Andrea Cerioli e Fabrizio Corona. Con l’ex re dei paparazzi è stata fidanzata nell’estate 2018 e lo stesso Corona aveva accennato a questo amore nel suo libro. Continuano comunque a circolare notizie sul suo conto, infatti è possibile che la bellissima ragazza 23enne possa prendere parte alla prossima edizione del ‘Grande Fratello 2020’. Ma ora ha fatto parlare di sé in queste ore per un fantastico scatto postato su Instagram, che ha lasciato a bocca spalancata i suoi fan. L’immagine è molto provocante e maliziosa. (Continua dopo la foto)















La giovane non smette praticamente mai di stupire ed ha pubblicato un’istantanea di lei, mentre è distesa su una rete, la quale è sospesa sull’acqua. Il bikini di colore bianco è davvero minuscolo e si può ammirare il fantastico mare delle Maldive. Una foto che assomiglia davvero tanto alla perfezione, sia per la location che per l’immensa bellezza di Zoe. (Continua dopo la foto)













Più di 13 mila i like ricevuti ed immancabili sono stati i numerosi commenti degli scatenati follower: “Sei uno spettacolo”, “Non c’è una parola che racchiuda il tuo splendore, se esiste trovala tu”, “Scatto magnifico…Modella di alta classe”, “Uhauuuu, vorrei diventare la rete…”, “Favolosa come sempre”, “Zoe sei bellissima e molto sexy, una donna di classe e molto attraente e prorompente”, “Noto un particolare molto interessante”. (Continua dopo la foto)

Cristofoli, classe 1996, è soprannominata la ‘Tigre di Verona’, molto probabilmente sia per il suo corpo quasi del tutto tatuato che per il suo forte carattere. A proposito di Corona aveva detto: “C’è stato un momento in cui ci siamo guardati. Quell’attimo mi è rimasto e mi sono chiesta perché mi avesse guardato in quel modo, poi per un mese non ci siamo né visti né sentiti. Fino a luglio (2018 n.d.r.)”. Ma poi la love story è terminata: “Sì, è vero, l’ho lasciato. Ho trovato un messaggino di un’altra donna, ma non è solo questo il motivo della mia decisione. Ci sono tante cose che non mi andavano bene, di cui non ero contenta e soddisfatta”. L’ultima sua relazione nota al pubblico, prima di Corona, è stata con l’imprenditore Luca Danese, ma anche questa storia d’amore naufragò. Al momento non si hanno notizie su un suo possibile nuovo fidanzamento.

