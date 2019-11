Dopo aver attraversato in passato momenti non entusiasmanti da un punto di vista sentimentale, ora la cantante Bianca Atzei è finalmente felice con l’inviato del programma ‘Le Iene’, Stefano Corti. I due si sono infatti anche fatti immortalare in una strada di Milano, mentre erano intenti a scambiarsi un bacio appassionante. L’artista in queste ore si è resa protagonista di un gesto davvero tenero. Lei è molto attiva anche sui social e su Instagram ha deciso di condividere con i suoi fan un’immagine davvero bella che la ritrae per la prima volta in una veste inedita. La reazione dei suoi follower è stata molto positiva, dunque il suo obiettivo di attirare l’attenzione su quello scatto è stato raggiunto. (Continua dopo la foto)















Nella foto c’è Bianca quando era soltanto una bambina e si era recata a mare con la famiglia. La cantante è in costume ed ha un cappello di paglia in testa. Ma ciò che ha sorpreso tutti è stato il suo sguardo tutt’altro che felice. La baby Atzei è infatti imbronciata, molto probabilmente perché non avrebbe voluto fare quella foto. (Continua dopo la foto)













I suoi fan hanno apprezzato tantissimo questo lato di Bianca ed hanno scritto numerosi messaggi positivi: “Identica”, “Una star già da piccolina eh? Bella…Sempre!”, “Già si intuiva che tipa saresti diventata! Una guerriera!”, “Manca solo il microfono, per il resto identica”, “Eri, sei e sarai la meravigliosa Bianca”, “Hai la stessa dolcezza negli occhi”. (Continua dopo la foto)

Nel recente passato si era parlato della cantante 32enne originaria di Milano per l’amicizia ormai terminata tra lei e Jonathan Kashanian. Lui, ospite di Bianca Guaccero a ‘Detto Fatto’, aveva commentato così alla visione dell’immagine dell’artista: “Ma cosa c’entra questa foto ora? Stavo parlando delle donne alte con cui è stato Max Biaggi e tra queste non rientra Bianca. Siamo ancora amici? Non voglio parlare di queste cose, sono troppo personali”. A livello lavorativo, il 4 giugno scorso è uscito il singolo ‘La mia bocca’, di cui è anche autrice. Dal 31 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019 è stata invece scritturata nel musical di Alfonso Lambo, ‘Men in Italy’, al teatro ‘Linear Ciak’ di Milano. Ha partecipato l’ultima volta al Festival di Sanremo nel 2017, portando in gara la canzone ‘Ora esisti solo tu’, dedicata all’ex partner Max Biaggi.

Tina Cipollari di Uomini e Donne: quanto pesa dopo un mese di dieta. “Si inizia a vedere…”