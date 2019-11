Al Bano e Loredana Lecciso, sul serio? La foto diventa virale in tempo record

Non è la prima volta che i fan accusano Loredana Lecciso di aver “rubato” AlBano Carrisi a Romina Power. L’amore tra il cantante e la showgirl è nato all’inizio degli anni Duemila, quando lui aveva già chiuso la relazione con l’attrice americana, che ha portato alla nascita di due figli: Jasmine e Bido Jr. Prima la convivenza nel 2001, poi l’arrivo dei figli e l’addio nel 2005 quando Loredana lasciò in diretta all’Isola dei Famosi, Al Bano. La love story, interrotta bruscamente, riprese poco dopo e sembrava destinata alle nozze sino alla comparsa di Romina Power. L’ex moglie di Carrisi, legata a lui da quasi trent’anni di matrimonio, si è riappacificata con l’artista pugliese dopo una lunga lontananza, riaccendendo i gossip su un ritorno di fiamma. (Continua a leggere dopo la foto)















Da allora spesso i fan della coppia si sono scagliati contro la Lecciso, accusandola di essere lei il motivo dell'addio definitivo fra Romana e Albano. Pochi giorni fa un gossip avava riaccendeso i riflettori sul 'triangolo' formato da Albano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso. Ospite a Mattino 5, Riccardo Signoretti aveva raccontato di aver assistito a un avvicinamento tra Al Bano e Loredana Lecciso. Il direttore del settimanale "Nuovo" ha spiegato di aver incontrato tre settimane fa la Lecciso, all'interno di un locale.









"Ma dove vai a mezzanotte a Milano?", aveva chiesto ironicamente il giornalista durante l'ospitata a Mattino Cinque, il programma condotto da Federica Panicucci. Riccardo Signoretti aveva raccontato l'episodio quasi entrando nel dettaglio: "Tre settimane fa c'era Loredana Lecciso a cena con il fratello, la cognata e il nipotino. A mezzanotte è arrivato Albano con il taxi, ha fatto due selfie con tutti i fan che c'erano nel ristorante".





Ma a mettere un pizzico di pepe in questa storia ci ha pensato Loredana Lecciso. La showgirl ha pubblicato una foto con Al Bano Carrisi e i fan sono impazziti. Non è la prima volta che accade, ma negli ultimi tempi il loro rapporto è davvero unico. C'e molta complicità, che secondo alcuni nasconderebbe qualcosa di più di un semplice feeling tra ex.

