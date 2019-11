La settimana di Uomini e donne si chiude con un colpo di scena. La puntata del trono classico in onda venerdì 15 novembre vede a sorpresa, tra le altre cose, l’ultimo atto del trono di Alessandro Zarino. Si inizia dall’esterna con Veronica Burchielli, in cui lei gli fa conoscere i nonni, figure molto importanti per la sua vita, attraverso una videochiamata. Il tronista però si blocca e ammette di non essere forse ancora pronto per un gesto ritenuto così importante. Poco dopo, però, il tronista ha scelto di affrettare i tempi del suo percorso nel dating show sentimentale di Maria De Filippi e, quindi, di anticipare il momento conclusivo del suo percorso. Alessandro Zarino ha comunicato a Veronica l’interesse nei suoi confronti ma la reazione della ragazza non è stata affatto positiva e alla fine l’ha rifiutato. Un duro colpo per Alessandro che, dopo il clamoroso no, si è sfogato dietro le quinte della trasmissione, come testimoniano i video postati su WittyTv, dove dice di averla ormai persa per sempre. La De Filippi ha congedato Zarino e rivolgendosi a Veronica lascia tutti senza parole: “Fai la tronista”, le ha detto offrendole quindi l’ambita sedia rossa perché, a detta sua, Veronica crede veramente nel programma e merita di avere un’occasione per trovare l’amore. (Continua a leggere dopo la foto)















Molti telespettatori hanno avuto l’impressione che quanto andato in onda oggi non sia frutto di totale spontaneità ma, soprattutto, in molti palesano la sensazione di un pessimo comportamento nei confronti di Alessandro Zarino, anche da parte di Maria De Filippi. “Tutto preparato, ma poi Alessandro mandato via in due secondi e senza riguardo per fare spazio alla nuova tronista? Ma chi volete prendere in giro!” scrive qualcuno; e ancora “Ci tenete così tanto alla veridicità della redazione e tutto il resto che proprio oggi avete dimostrato quanto siete strateghi voi avete messo in difficoltà in tutti i modi Alessandro e alla fine avete messo una ragazza falsissima sul trono”. (Continua a leggere dopo la foto)









Tra questi anche Sara Affi Fella, nota ai telespettaori per aver organizzato una truffa ai danni della redazione di Uomini e Donne. “Oggi ho visto la puntata anch’io e dopo ho aperto Instagram e ho ricevuto tanti messaggi da parte vostra (fan, ndr). Vi ringrazio e vorrei ripostarvi tutti”, ha detto Sara. “Faccio una riflessione personale ora – prosegue – su tutto quello che ho passato all’inizio: sono stata male, ho perso tanto peso, mi sono fatta seguire psicologicamente, mi è stata vicino la mia famiglia che non c’entrava nulla e tutte le mie amiche, poi ho conosciuto Francesco che è stato fondamentale per me”. Poi l’affondo: “Mi rendo conto che tutto quello che ho passato e che mi sono portata addosso forse è stato troppo esagerato.” Il riferimento è chiaramente a quanto accaduto a Veronica Burchiello. (Continua a leggere dopo la foto)





“Anche perché – ha continuato Sara nelle Instagram story – vedendo quello che è successo ultimamente in tv, mi sembra che ci siano altre persone che hanno fatto anche peggio di me, come abbiamo visto, eppure non sono state attaccate e massacrate come lo sono stata io. Vanno avanti come se niente fosse nel loro percorso. Beate loro, pare che a qualcuno sia concesso e a qualcun’altro non sia concesso nulla”. Infine la stoccata “Forse sono stata troppo in silenzio”. In molti hanno dato ragione all’ex tronista e hanno attaccato Veronica e la stessa redazione di Uomini e Donne.

