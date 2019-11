Ormai è vera e propria battaglia verbale tra Silvia Tirado ed il tentatore Valerio Maggiolini. Durante ‘Temptation Island Vip’ i due erano apparsi molto intimi e lei sembrava davvero provasse qualche sentimento importante per lui. Valerio stava davvero manifestando grande interesse, ma improvvisamente Silvia aveva cambiato i suoi comportamenti dicendo di essere innamorata di Gabriele Pippo. Al termine del programma televisivo non c’è stato alcun confronto distensivo tra i due, infatti Maggiolini ha addirittura detto che Gabriele meriti di meglio. Lei però avrebbe tentato in ogni modo di attirare l’attenzione del suo ex tentatore, ma la risposta di Valerio è stata tutt’altro che positiva. (Continua dopo la foto)















In una storia Instagram il ragazzo ha replicato ad un fan: "Sì, ho visto un suo messaggio (di Silvia n.d.r.) in risposta alla mia storia, ma non le ho risposto e non lo farò". Anzi, le sue dichiarazioni successive sulla ragazza sono state molto pesanti e non fanno presagire alcun chiarimento.













"Ho speso già troppo tempo dietro questa questione. L'ho conosciuta a Temptation, ho capito che stava recitando e sono uscito dal programma di mia spontanea volontà. Non volevo proseguire la conoscenza e mai nella vita potrei volere una persona falsa ed opportunista al mio fianco. Lascio continuare questo teatrino ridicolo a chi di dovere", ha concluso Valerio.

Qualche giorno fa la Tirado aveva criticato Gabriele, reo di aver postato un video nel quale compariva assieme ad un gruppo di giovani in perizoma, mentre erano intente a twerkare: "Questo programma forse vi ha montato la testa, ma quello che state facendo è schifoso, sembra che non vedevate l'ora di essere single. Io odio le persone che fanno il finto vittimismo, fate delle cose aberranti in realtà". Pippo aveva replicato così: "Silvia è una persona speciale, a cui io vorrò sempre bene. Ieri era molto infastidita per alcuni video che ho fatto, ma erano semplicemente per promuovere la mia musica. Il mio era solo un messaggio di amore". Lui però poco più tardi aveva scritto: "Affrettatevi donne, sono tornato in piazza, Piazza Duomo. Però vi avverto che al cinema non vi porto". Ed infine Silvia aveva pubblicato una frecciatina: "Da sola non puoi salvare niente. Innamorati di chi ha voglia di lottare insieme a te".

