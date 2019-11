“Atomica!”. Guendalina Tavassi senza freni, il vestito è stretto e le forme esplodono

Una cosa è certa, quando Guendalina Canessa decide di scendere in campo ce n’è davvero per poche. Gli anni avanzano ma la sua bellezza resta unica, congelata nella dimensione della perfezione. Così la pensano i molti. Così la pensano in suoi numerosi fan che attendono, giorno dopo giorno, uno scatto della bellissima Guendalina. E l’attesa non è stata vana, si perché Guendalina Canessa si è presentata con un outfitt da urlo. Sempre autoironica, l’ex gieffina non esita a mostrarsi sul social in vesti continuamente nuove ed originali, prendendosi spesso gioco di sé stessa. Un matrimonio alle spalle con Daniele Interrante, una splendida bimba insieme, oggi Guendalina sembra essere single. “Pazza per scelta, ribelle per natura e str***a perché la vita mi ha insegnato che subire è mancanza di rispetto per me stessa!!”, così la Canessa tra uno dei più recenti post Instagram in cui condivide la sana follia che sempre l’accompagna. Continua dopo la foto















Splendente in un lungo abito luccicante, la Canessa – senza mai prendersi sul serio – scrive: “In questa foto mi vedo sederona, non trovate?? Va beh, comunque non importa!! V “Bel c**o”, l’hashtag coniato da un fan sotto l’immagine ‘lievitata’ di Guendalina è eloquente. Il ritratto di spalle pone l’attenzione sul lato b della trentottenne fiorentina che risulta, in effetti, particolarmente ‘importante’. Continua dopo la foto









Le ruches che partono dalla schiena accompagnando il vestito fino in fondo arricchiscono ulteriormente le proporzioni dell’ex gieffina, spesso opinionista nei programmi della D’Urso. I fianchi larghi sono per i followers “Il giusto”. “Mozzafiato”, Ti dona”, “Che bel sederone…”, i fan sembrano gradire ampiamente. “Sei bellissima e affascinante… anche di spalle”, “Un po’ te lo ingrassa il c**o… ma è bello comunque”, “Avercene di c**i così”, “Gnoccona”.i volevo far vedere il dietro di questo abito”. Continua dopo la foto







Nata a Roma l’1 gennaio 1986, Guendalina Tavassi ha 33 anni. Attualmente sposata e madre di tre figli, la bella Guenda – come viene chiamata dai suoi amici, tra i quali spicca Barbara D’Urso – è diventata famosa alla fine del 2010, quando è entrata in qualità di partecipante all’interno della casa del Grande fratello (era l’edizione numero undici del programma).

