Niente reggiseno e scollatura infinita. Silvia e Giulia (Le Donatella) sono da infarto

Il duo Le Donatella è diventato celebre in tutta Italia nel 2012, quando ha partecipato al talent show ‘X Factor’. La carriera musicale di Silvia e Giulia Provvedi non si è arrestata ed è notizia di qualche giorno fa dell’uscita del nuovo singolo, intitolato ‘One Love’. Oltre alle loro doti canore, le due ragazze sono ben conosciute anche per l’immensa bellezza e sensualità. Non a caso sono molto famose anche sui social.

L’ultimo scatto ha scatenato le infinite fantasie dei fan, i quali hanno potuto apprezzare lo strepitoso look scelto dalle due artiste. Silvia ha un mini abito di pelle di colore viola ed indossa un paio di stivali al ginocchio decisamente abbinati. Stesso outfit per la sorella, che ha però un abito a stampo animalier. C’è un particolare che accomuna del tutto le Provvedi. (Continua dopo la foto)