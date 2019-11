Luciana Littizzetto evacuata dal suo appartamento: paura per la comica torinese

Raffaella Carrà ha voluto chiudere questa serie di interviste del suo A Raccontare Comincia Tu con Luciana Littizzetto. Un duo esplosivo: insieme, la Raffa e ‘Lucianina’ hanno dato vita a una conversazione brillante, con molto ritmo. E la comica ha parlato anche del suo rapporto con Maria De Filippi: è stato proprio grazie alla conduttrice di C’è Posta per Te che Luciana ha deciso di prendere in affidamento due bambini.

"Maria fa troppo ridere, è intelligente, spiritosa, autentica e con me è stata gentilissima. Mi ha aiutato in cose personali, così tanto che le sarò grata per sempre. Col lavoro non c'entra nulla", ha raccontato la comica. E Fabio Fazio? Quali sono i rapporti con il conduttore al quale e a accanto da tempo?