La storia d'amore tra lo scrittore Francesco Sole e Giulia Cavaglià prosegue nel migliore dei modi. Il rapporto tra i due si sta consolidando sempre più. A dare la benedizione è stata anche una persona speciale: l'autrice di 'Uomini e Donne' Raffaella Mennoia: "Francesco, ti volevo ringraziare per il libro che mi è appena arrivato. Sai che leggo con molto interesse tutto quello che scrivi, e so che ti sei anche fidanzato con una mia conoscenza, anzi salutami Giulietta. Ciao Giulia, un bacio". Ora però è stato quasi montato un vero e proprio caso per alcune dichiarazioni rilasciate da Francesco durante la sua ospitata al programma di Rai 1 'Vieni da me', condotto da Caterina Balivo. Lui ha infatti riferito di aver notato la sua attuale fidanzata in televisione, proprio quando lei era corteggiatrice di Lorenzo Riccardi. Quindi i fan hanno sollevato alcuni dubbi.















Visto che lo scrittore ha raccontato di averla contattata su Instagram e di averla raggiunta il giorno successivo a Torino, in molti si sono chiesti se dunque la neonata coppia si stesse già frequentando quando Giulia era sul trono. Ed ecco che puntuale è giunta la spiegazione ufficiale di Sole.













"Me lo state chiedendo in tanti: l'altro giorno, dalla super Caterina Balivo, ho detto che ho incontrato Giulia dopo aver visto la puntata della non scelta e che il giorno dopo le ho scritto, che sono andato a trovarla e che da lì ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a frequentarci", ha commentato Francesco attraverso una storia Instagram.

“Ovviamente era una replica che ho guardato su Witty, non è che lei ha fatto tutto il Trono dopo…Non è che eravamo insieme anche durante il suo Trono. Me lo avete scritto un po’ e ci tenevo a precisarlo!”, ha aggiunto Francesco. Per quanto riguarda la sua precedente vita sentimentale, nell’estate 2016 ha avuto un flirt con Rama Lila Giustini, una ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’. Dal dicembre dello stesso anno ha cominciato una relazione con la youtuber Sofia Viscardi, ma la loro love story non è durata molto e si è interrotta meno di un anno dopo. A livello professionale ha scritto diversi libri ed il suo primo video sul canale Youtube l’ha caricato nel 2013. Uno dei più visti è ‘L’amore al tempo di whatsapp’. Adora i tatuaggi, infatti ne ha alcuni sul suo corpo, ed il suo profilo Instagram è molto seguito avendo più di un milione di follower.

