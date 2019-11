Irresistibile Teo Mammucari, in versione inedita. Estremamente discreto, e non del tutto solito utilizzare i social come da consuetudine per molti altri colleghi, Teo decide di provarci per vedere cosa succede. “Il mio amore”, così scrive Mammucari per commentare il post appena condivido sul social, rivelando tutto l’orgoglio provato in una versione mai vista prima. Papà di Julia, avuta con l’ex velina Thais Souza Wigger, con cui sono stati tre anni per poi mantenere un ottimo rapporto anche dopo la rottura. A confermare che l’affetto tra loro non è mai cambiato, tra i primi commenti al post, spunta proprio quello della modella brasiliana, che scrive tante emoticon a forma di cuore. Il duetto padre-figlia ormai è un tormentone!















Le note sono quelle di ‘Destinazione Paradiso’, hit di Gianluca Grignani, che nel testo riporta queste parole “ma più mi guardo in giro e vedo che/c’è un mondo che va avanti anche se/ se tu non ci sei più/E dimmi perché/in questo girotondo d’anime non c’è/un posto per scrollarsi via di dosso/quello che c’è stato detto”, una dedica implicita per ricordare che la famiglia è ancora unita nonostante tutto?









Inevitabile per i follower domandarsi a chi possa somigliare la piccola Julia, a papà o a mamma? Sicuramente alla mamma, che tanto ricorda nel taglio d’occhi e nel sorriso sincero. Teo e Thais ancora si vogliono bene e su loro si è sentito parlare abbastanza, nonostante il temperamento discreto di Teo. Ci si è chiesti più volte se tra i due potesse di nuovo nascere qualcosa, ma forse bisognerebbe chiedere un parere anche a Julia.

Visualizza questo post su Instagram Il mio amore Un post condiviso da TEO MAMMUCARI (@teomammucari) in data: 14 Nov 2019 alle ore 2:49 PST





Il fatto che esista un ottimo rapporto di affetto e di attenzioni lascia riflettere su come molte relazioni finite, per disparati motivi, possano comunque trovare una strada più conciliante. Anche e soprattutto per amore dei figli, che forse sono i primi a soffrire quando una separazione lascia solo tanto vuoto e un’incolmabile distanza.

“Questo video è troppo spinto”. E Taylor Mega finisce nei guai. Le immagini