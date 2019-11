Per i personaggi pubblici, la vita non è mai del tutto così tanto facile. Si è soliti pensare che basti il successo, molto denaro e innumerevoli foto da prima pagina per sentirsi soddisfatti e graditi dai fan, ma non bisogna darlo così tato per scontato: il successo non paga. Lo spiega Stefania Orlando, sconcertata dalle richieste ricevute dai frequentatori delle sue pagine social, nonché amanti di un certo modo di relazionarsi – sbagliato – con una donna. Intervistata dai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Stefania è stata diretta e senza veli, raccontando ai microfoni della trasmissione alcune strane richieste, spesso volgari, eccessive e del tutto irriverenti: “Sui social mi scrivono, di tutto: gli uomini mi offrono addirittura dei soldi per farsi picchiare, forse dovrei iniziare una carriera da mistress”.















E ancora: “Mi chiedono se possono venire a pulirmi casa, e mi chiedono anche di camminargli sopra, coi tacchi, rigorosamente a spillo così gli faccio più male. Insomma, vogliono esser trattati male”; ma non è la prima volta che la bomba sexy rilascia simili dichiarazioni. Ospite della trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”, ha raccontato altre esperienze alquanto piccanti.









Stefania Orlando però non condivide per nulla questo tipo di atteggiamenti: “Sono sposata e più tradizionale”, così afferma, per affermare a gran voce quanto sia una donna seria, fedele e di certo poco adatta ad ascoltare richieste che mettono in discussione il proprio pudore. Lei dice ‘no”, nonostante potesse ricavarne profitto, guadagni notevoli e magari qualche news in più sulla rete web.





Ma si sa, d’altronde, che il suo è un matrimonio piuttosto recente: il suo Simone Gianlorenzi la rende una donna felice e appagata. E non manca occasione di ricordare che la loro storia dura da ben molto più tempo di quel che si possa pensare; 11 anni prima di coronare a nozze, una scelta presa con il giusto senso di consapevolezza e con il desiderio vivo di farla durare. Si lasci alla maturità della coppia il sacrosanto diritto di scegliere il linguaggio d’amore preferito; i fan a letto non entrano.

