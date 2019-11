Selvaggia Roma senza freni. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo debordante sui social. L’influencer si è mostrata come mai era successo prima. L’affascinante Selvaggia Roma ha deciso di movimentare un po’ la serata dei suoi followers postando una sua foto decisamente “piccante”. L’ultimo post di Selvaggia Roma su Instagram lascia davvero pochissimo spazio all’immaginazione. L’influencer ha pubblicato una sua foto mentre dorme completamente nuda. Il suo generoso “davanzale” è leggermente coperto dal suo braccio. Grazie all’assenza dei vestiti i followers hanno potuto ammirare benissimo tutti i suoi tatuaggi. In molti sicuramente saranno ricorsi allo zoom per poter cogliere ogni minimo particolare. La sensualità della bella Selvaggia emerge totalmente dallo scatto. Uno spettacolo per gli occhi

I followers di Selvaggia Roma dopo averla vista completamente senza veli hanno dato libero sfogo alla loro immaginazione. Un fan ha scritto: «Dormire nuda deve essere uno stile di vita» e un altro ha aggiunto: «Sei bellissima! Tu sei un sogno sexy». Continua dopo la foto















Un follower, completamente distratto dalle sue curve da sballo, ha chiesto: «Ma è legale questa cosa?» Un ammiratore davanti a cotanta bellezza ha dichiarato: «Sono svenuto all’istante» e un altro ha precisato: «Sei bella da star male!» Infine, un fan ha commentato: «Quando una foto fa più danni della droga. Stupefacente!». Continua dopo la foto









Selvaggia Roma è nata il 29 ottobre del 1990 a Roma, ma ha origini arabo-cubane. Ama molto lo sport e la danza, che ha praticato per anni. Inoltre, è appassionata di viaggi, tatuaggi e ha un gatto di nome Poldo. La Roma è stata molto criticata per i ritocchi che ha effettuato alle labbra dopo Temptation Island, nonostante sia stata lei stessa a dichiarare di essere ricorsa alla chirurgia. Successivamente, si è rifatta anche il seno, ingrandendolo per sentirsi più donna. Continua dopo la foto







Nel 2011 l’ex concorrente di Temptation Island ha corteggiato Alessio Lo Passo a Uomini e Donne.Finita la trasmissione, si è fidanzata con Francesco Chiofalo, con il quale ha avuto una storia e una convivenza di 5 anni, finita nel 2017, dopo Temptation Island.Terminata questa esperienza televisiva, seppur Francesco ci abbia riprovato in svariati modi, Selvaggia è rimasta ferma nella sua decisione. Dal 2017 al 2019 ha avuto una storia con Luca Muccichini, il suo ex storico e Modello d’Italia 2010.

