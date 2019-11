“Ecco cosa ci hanno fatto”. Jade Mega, la sorella di Taylor e l’accusa a Belen e Cecilia Rodriguez

È guerra aperta tra le due coppie di sorella più famose della tv e del gossip, almeno per ora. Parliamo di Jade Mega, al secolo Giada Todesco, è la sorella della più famosa Taylor. Con lei ha progettato una linea di costumi, la Mega Swim. Le due giovani friulane se la devono quindi vedere anche con la concorrenza. E tra i loro competitor ci sono anche Cecilia e Belen, le celebri Rodriguez che hanno fondato il marchio Me-Fui. Fin qui tutto bene, anzi, non proprio, visto che Jade ha punzecchiato le argentine di recente. Motivo? A suo dire avrebbero preso troppa ispirazione dai suoi costumi. Insomma la sorella di Taylor ha insinuato che le fidanzate di Stefano De Martino e Ignazio Moser abbiano un poco scopiazzato alcune sue idee. Ma è vero? Non si capisce bene, ma per lanciare le sue punzecchiature, Jade si è affidata ad alcune Stories Instagram. “Che belli questi bikini, sembrano quelli che ho disegnato la scorsa stagione”, ha scritto, riferendosi con ironia alle sorelle Rodriguez. Continua a leggere dopo la foto















Le Stories in questione sono state intercettate dal sito VeryInutilPeople. Resta da capire in che modo reagiranno Cecilia e Belen alle parole dell’influencer. Si attendono anche delle dichiarazioni della sorella maggiore di Giada, la chiacchieratissima Taylor. “I costumi sono tutti interamente progettati da me” aveva svelato qualche tempo fa Taylor Mega a Corriere tv, spiegando il progetto realizzato assieme alla sorella Jade. Continua a leggere dopo la foto









“Tra dieci anni – aveva aggiunto – vorrei avere un business consolidato perché si sa che la bellezza non è eterna. E neppure Instagram, seppur adesso mi permette di lavorare e essere manager di me stessa”. Oltre che per la questione costumi, Taylor nelle ultime ore è balzata nuovamente sui siti di gossip e cronaca rosa, dopo che Striscia la Notizia ha divulgato dei fuori onda inediti. Continua a leggere dopo la foto







Il tg satirico ha svelato che l’influencer, durante l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, era davvero alticcia. Sarà finita qui? Nessuno lo pensa. Anche perché le 4 sorelle sul gossip ci campano!

Ti potrebbe anche interessare: