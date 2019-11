La vincitrice di ‘Amici Celebrities’ Pamela Camassa è da diverso tempo legata sentimentalmente con Filippo Bisciglia, che ha partecipato anche lui al programma di Canale 5. La sua popolarità è esplosa con la sua partecipazione ai reality ‘Ballando con le stelle’ e ‘La talpa’ ed anche con il programma ‘I migliori anni’. Ora la donna è diventata molto attiva sui social network, dove posta gli aspetti quotidiani della sua vita, molto spesso inerenti alla sua attività lavorativa, ma non solo. Adesso si è resa protagonista di uno scatto che ha incantato i suoi numerosi follower, che le hanno dispensato tantissimi commenti entusiastici. (Continua dopo la foto)















Nella foto postata la si vede al fianco di un’automobile presentata allo ‘Swiss Corner’ di Milano, dove è stata ufficialmente presentata al pubblico la Peugeot elettrica. “Io sono salita a bordo del futuro grazie a Peugeot Italia con la nuova Peugeote208. Voi siete pronti?”, ha scritto la bellissima ballerina, modella ed attrice italiana. (Continua dopo la foto)













La Camassa è appoggiata alla macchina di colore blu ed il top scollato non lascia spazio all’immaginazione. Infatti, è possibile ammirare il decolleté, reso ancora più intrigante dalla collana che termina in mezzo ai due seni. La ballerina ha anche una minigonna nera ed un paio di stivali. (Continua dopo la foto)

“Bellissima”, “Sei stupenda”, “Beata quella macchina”, “Sei splendida”, “Che bellezza rara”, “Ma quanto sei meravigliosa!”, “Ma che pezzo di fi..a. Stai attento Filippo che te la rubano” i commenti degli scatenati fan. A proposito di ‘Amici Celebrities’ la 35enne originaria di Prato aveva dichiarato: “Ho sempre sperato di vincere, come tutti i concorrenti, ma non c’è mai stato un momento in cui ho capito che ce l’avrei fatta. Grazie a questa esperienza sono venuti fuori tanti lati di me che io stessa non conoscevo. Ho sempre avuto una passione per il canto e per la danza e seguo Amici fin dalla prima edizione”. Che aveva aggiunto: “In passato ho anche fatto un provino come ballerina, ma dopo aver superato il primo step, ho finto di essermi fatta male perché mi sembrava che fosse un livello troppo alto per me”. Prima della sua avventura vittoriosa ad ‘Amici Celebrities’, Pamela nell’inverno 2013 era stata co-conduttrice della sesta edizione del programma di Rai 1, ‘I migliori anni’. Nell’estate 2014 ha fatto invece parte del programma comico-sportivo ‘Maxinho do Brazil’ in onda su Rai Sport 1.

