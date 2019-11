Melita Toniolo sul divano, in intimo. Quella posa manda in tilt i suoi fan: “Sei un sogno”

La showgirl e modella Melita Toniolo è diventata famosa a livello nazionale grazie alla sua partecipazione alla settima edizione del ‘Grande Fratello’. Anche sui social network è molto apprezzata e seguita, visto che conta la bellezza di oltre un milione di follower. Su Instagram propone immagini della sua vita pubblica e privata e stavolta ha entusiasmato il web con una foto davvero ‘bollente’. La donna è sdraiata su un divano. La sua posa è scomposta ed ha causato quasi degli infarti ai fan, visto che indossa un look alquanto provocante. Lo scatto è praticamente vietato ai minori, infatti ha un completino intimo di colore rosso ed un giubbetto di pelle abbinato. Le fantasie dei suoi seguaci sono quindi deflagrate. (Continua dopo la foto)















I commenti sono stati davvero numerosi. Eccone alcuni: “Che patatona”, “Wow, sei stupenda”, “Così mi fai morire”, “Melita, hai intenzione di far morire qualcuno oggi pubblicando questa foto? Scherzo, è bellissima”, “Beato il divano! Uff come si rosica”, “Come vorrei essere lì con te”, “Che gambe lunghe. La perfezione. Una donna bellissima”. (Continua dopo la foto)













Già qualche giorno fa aveva fatto sognare il web con un’immagine estremamente interessante. Melita ammicca alla camera, ha il volto e il corpo sudati, ha una mano tra i capelli e una maglia che lascia intravedere il top. La foto era stata postata al termine di una riunione all’asilo ed aveva scritto: “Uscite sudate e col mal di testa anche voi dalle riunioni dell’asilo?”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo) in data: 14 Nov 2019 alle ore 3:27 PST

La Toniolo è nata a Treviso il 5 aprile del 1986. Lei è impegnata sentimentalmente con Andrea Viganò, in arte Pistillo, dal 2015 ed il 9 giugno del 2017 la coppia ha annunciato di essere in attesa del primogenito Daniel, venuto alla luce il 14 dicembre 2017. In carriera ha condotto diversi diversi programmi come ‘Real Tv’, ‘Animal Real Tv’ e ‘Lucignolo 2.0’. Al cinema ha recitato nei film ‘A Light of Passion’ di Ulderico Acerbi e ‘Una cella in due’ del regista Nicola Barnaba. Ha anche preso parte a diverse campagne pubblicitarie: ‘S’Agapò’, ‘Solo 50 centesimi’, ‘Snelly Intimo’ ed ‘EchosLine’. Adora i piercing, infatti è arrivata ad averne anche 14 per poi eliminarli e lasciarne solo uno all’ombelico. Ha inoltre alcuni tatuaggi e nel tempo libero ama leggere, andare al cinema e divertirsi con gli amici.

