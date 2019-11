Silvio Berlusconi non ha mai fatto mistero della sua passione per le donne. E pure stavolta non si è smentito. Ospite del “Maurizio Costanzo Show” ha espresso tutto il suo apprezzamento per l’influencer Giulia De Lellis che ha venduto la cifra record di 110.000 copie con il suo primo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza” edito da Mondadori. Appena entrato in teatro Berlusconi si è complimentato con l’ex corteggiatrice per la sua bellezza, mentre al momento dei saluti le ha stretto la mano chiedendole: “Quanti follower hai?”. “Oltre quattro milioni” ha risposto la De Lellis e Berlusconi, letteralmente rapito, l’ha elogiata: “Giulia è fantastica e bellissima”. La De Lellis ha anche rivelato a Costanzo: “Preferivo avere un fidanzato fedele che vendere tante copie. Oggi non sarei qui? Anche questo è vero. Ho ricevuto molte proposte interessanti dopo il libro. Più che a un seguito, si pensa a un film”. Continua dopo la foto















Giulia De Lellis nei giorni scorsi è stata al centro di una discussione con Belen Rodiguez. Secondo i bene informati il motivo della discordia non sarebbe Andrea Iannone, ex di Belen, e né tantomeno quell’Andrea Damante che ai tempi in cui stava con la De Lellis avrebbe avuto una storia con la rivale: la questione invece sarebbe prettamente economica e riguarderebbe dei non meglio precisati affari che sarebbero alla base dei loro dissapori tanto che questi si sono trasformati nell’ultimo periodo in vero e proprio astio. Continua dopo la foto









Insomma al di là delle apparenze, le motivazioni della lite sembrano essere più profonde e legate al business e agli ambiti in cui la De Lellis e la Rodriguez si fronteggiano a distanza, almeno stando a una fonte vicina a uno “stretto collaboratore” di una delle due donne… Lo sfogo di Giulia De Lellis sui social è diventato un caso, soprattutto perché sembra riguardare Belen Rodriguez. Ma perché tutti pensano che si riferiva a lei nelle Instagram Stories? C’è chi sostiene che la rivalità sia legata al presunto flirt rivelato dal settimanale Chi tra Andrea Damante e la showgirl argentina, quando lui era ancora fidanzato con l’influencer. Ma c’è anche chi sostiene che questo astio sia legato agli affari. Continua dopo la foto







Non ci riferiamo solo alla vicenda dei consigli di bellezza, un’attività che Belen Rodriguez potrebbe aver “imitato”. C’è una segnalazione a VeryInutilPeolple che rivela di avere come fonte un’amica di uno stretto collaboratore di una delle due. “Damante e Iannone non c’entrano niente. C’entrano gli affari, ma non posso dire quali di preciso”. E dunque non ci sono né gossip né social dietro la rivalità tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez?

