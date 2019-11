Tutto molto mini. E le curve di Elisabetta Gregoraci trionfano: “Sei tu la regina”

La showgirl e conduttrice Elisabetta Gregoraci non perde mai il suo fascino. Qualche giorno fa si è concessa una vacanza negli Stati Uniti, precisamente in California, con suo figlio Nathan. Giusto il tempo di rilassarsi qualche giorno prima di fiondarsi nuovamente sugli impegni lavorativi. Ma la bellissima ex moglie di Flavio Briatore riesce per fortuna dei fan a trovare dei momenti per postare alcuni suoi scatti su Instagram. Poche ore fa ha pubblicato uno scatto sensazionale accompagnato da una didascalia tratta dalla scrittrice Banana Yoshimoto: “La magia tiene sempre la porta aperta. Davvero sempre. Trovarla dipende solo da noi”. Ma andiamo a vedere cosa ha proposto Elisabetta ai suoi follower. (Continua dopo la foto)















Il look scelto è davvero interessante: un paio di pantaloncini di jeans ed un giacchetto di colore grigio. Ma ciò che si nota con evidenza è la completa assenza dell’abbigliamento intimo. Gli shorts garantiscono invece una visuale quasi divina delle sue gambe. La donna appare come una vera e propria dea della bellezza, apprezzata da tutti i suoi ammiratori. (Continua dopo la foto)













I complimenti giunti sono stati davvero immensi: “Dirti che sei stupenda è riduttivo”, “Sei una bomba sexy”, “Non me ne vogliano le altre, ma sei la più bella in assoluto”, “Mamma mia sei sempre ogni giorno più bella, tesoro”, “Quale incantesimo bisogna pronunciare per farti apparire davanti a me?”. I like totalizzati sono stati quasi 19 mila. (Continua dopo la foto)

A proposito della sua sfera privata, l’ex modella è balzata all’onore della cronaca rosa italiana ed internazionale nel 2006, quando iniziò la relazione amorosa con l’imprenditore Flavio Briatore. I due si sposarono il 14 giugno del 2008 ed il 18 marzo del 2010 lei diede alla luce Nathan Falco Briatore. La loro storia d’amore si interruppe ufficialmente il 23 dicembre 2017, quando entrambi firmarono la separazione consensuale. Per quanto riguarda la vita professionale, dal 2017 al 2019 è conduttrice di ‘Battiti Live’, il programma musicale di Radio Norba Tv e Telenorba mandato in onda anche su Italia 1, e del programma ‘Made in Sud’ su Rai 2. Al cinema le ultime due esperienze si sono materializzate con i film ‘Ammen’ di Ciro Villano ed ‘Aspromonte- La terra degli ultimi’ di Mimmo Calopresti.

