“Sta per cambiare tutto”. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, dopo le voci l’annuncio inaspettato

I telespettatori di 'Uomini e Donne' hanno amato ed amano moltissimo la coppia Andrea Cerioli ed Arianna Cirrincione. I due si conobbero per la prima volta al programma condotto da Maria De Filippi nel 2018. Lui, che aveva avuto un'esperienza a 'Temptation Island Vip' dove aveva flirtato con la modella Alessia Sgolastra, era il tronista. Decise di anticipare la sua scelta, che ricadde proprio su Arianna. Nell'ultimo periodo sono circolate diverse voci che ritenevano che i due fossero in crisi e quasi in procinto di lasciarsi. Ma l'ex tronista ha praticamente smentito tutto rilasciando un'importante intervista a 'Uomini e Donne Magazine', dove ha anche fatto un annuncio davvero significativo.















"Insieme stiamo bene: tutto procede per il meglio. Fa strano pensare che sia già passato un anno: noi siamo sempre qui. Facciamo su e giù tra Bologna e Genova, ci dividiamo con il lavoro e stiamo preparando casa nostra. A fine gennaio saremo dentro e non vediamo l'ora!", ha dichiarato riferendosi all'imminente convivenza.













"Il periodo è stato intenso. Incastrare due vite non è subito semplice: ognuna ha i suoi ritmi e le sue abitudini. Per di più siamo in due città diverse e quindi inevitabilmente c'è anche questo elemento da assimilare e gestire, ma tutto piano piano si sta stabilizzando e costruendo. All'inizio siamo andati all'avanscoperta: abbiamo iniziato a ragionare su come gestire le diverse esigenze. Arianna si è trasferita a Bologna da me e, ad oggi, stiamo per tre quarti del mese nella mia città e poi una settimana a Genova. Non abbiamo una tabella di marcia fissa: ci regoliamo anche in base alla necessità", ha dichiarato Cerioli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Cerioli (@iamandreacerioli) in data: 23 Ott 2019 alle ore 10:23 PDT

L’obiettivo futuro è convolare a nozze, ma senza fretta: “Non corriamo troppo! A dir la verità ne abbiamo parlato: in fondo quale coppia non ci pensa? Chiaro che ci sposeremo, sempre che nessuno dei due esca di testa all’improvviso, ma non è ancora il momento. Arriverà anche quel giorno e immaginiamo qualcosa di semplice: una cerimonia in pochi intimi, con amici, parenti e gli affetti veri”. E sul fare dei figli: “Sono dell’idea che mettere al mondo un bambino significhi essere pronti a mettersi al secondo posto nella propria vita perché un figlio viene prima di qualsiasi altra cosa. Ad oggi sia io che Arianna stiamo lavorando sulla nostra indipendenza, sul sistemarsi e garantirsi un futuro per poter fare tutto questo…per noi!”, ha concluso Andrea Cerioli.

