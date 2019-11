Durante il talk di cronaca rosa nello studio di Pomeriggio 5, la conduttrice ha sgranato gli occhi temendo il peggio. Si parlava di strane paure, quelle che definiremo fobie, ovvero tendenze della nostra mente a incedere in associazioni cognitive che spesso si rivelano bizzarre, pur basandosi su choc o esperienze di vita cariche di significati importanti che conducono all’estremizzazione. Barbara d’Urso ha dovuto rimettere ordine in studio, in seguito a una intromissione fuori luogo di Karina Cascella. Clamorosa gaffe in diretta, Karina non aveva nessuna brutta intenzione, anzi si scusa, ma Barbara rimane interdetta e prova a rimediare subito. Dopo che Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, ha ammesso di avere paura degli uccelli, l’opinionista non si trattiene e lo studio esplode con lei in una sonora risata.















Chiaramente Karina faceva riferimento ai gusti sessuali del ragazzo, ma Barbara prontamente è intervenuta dicendo: “Quando ha detto che aveva paura degli uccelli, si riferiva ai piccioni! Stiamo parlando di quelli!”. È stato quello il momento in cui, per riprendere quota -e fiato dalle risate- Karina ribatte: “sono una ragazza fortunata!”, riferendosi alla propria fobia dei ragni, più usuale rispetto quelle dichiarate sulle lenticchie o dell’acqua. Karina si distingue sempre tra gli ospiti proprio per questa sottile e cinica ironia che spiazza tutti.









Tra le fobie più insolite dei ospiti della d’Urso, la più strana è sembrata essere quella di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, terrorizzata dalle lenticchie. L’ex gieffina ha rivelato: “So che può sembrare assurdo, ma non riesco neanche a guardare le lenticchie. Sono andata da uno psicoterapeuta e abbiamo scoperto la possibile origine di questa fobia: le lenticchie mi ricordano molto le zecche e probabilmente le associo a quando il mio cane, infestato su tutto il corpo, era stato malissimo”. Veronica è vittima di veri e propri attacchi di panico ogni volta che vede le lenticchie anche durante la puntata.





Altra fobia insolita per Adelaide Manselli, in arte Anna Pannocchia, resa famosa grazie alle collaborazioni con Maccio Capatonda; rivela di essere terrorizzata dal gesto di scendere le scale. E ancora Andrea Roncato, scoperto fervidamente ipocondriaco, ovvero facile alle continue e pesanti preoccupazioni verso la propria salute. Ma al primo posto la paura di Angelo Sanzio: quella dell’acqua in testa e confessa: “Non riesco neanche a fare la doccia, mi terrorizza e per lavare i capelli uso l’acqua in un bicchierino da caffè“. E su questo non c’è nulla da scherzare.

“Con lui sono felice. E mi diverto”. Bianca Atzei presenta il suo nuovo (e famoso) fidanzato