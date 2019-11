Bianca Atzei adesso è una donna molto più sicura di sé e ha ben chiari i suoi obiettivi. Lo apprendiamo dalle prole del nuovo compagno, Stefano Corti, inviato de Le Iene, che a quanto pare sembra aver risollevato il morale della cantante sarda dopo la relazione conclusa con Max Biaggi. Un cuore chiuso all’amore e alla fiducia verso gli uomini, verso le facili attenzioni dei primi mesi, che come si sa, ben presto fanno uscire gli scheletri dall’armadio. “Con lui accanto posso dire non solo di essere felice, ma soprattutto divertita. Stefano mi fa sempre ridere, con lui riesco a vedere la vita da una nuova angolatura e grazie a lui ho capito che bisogna prendersi meno sul serio nella quotidianità”, queste le dichiarazioni di Bianca, che non ha alcun timore nel rivelarsi nel pieno delle proprie fragilità.















Probabilmente sarà la volta decisiva per la cantante: tornare per la terza volta sul palco di Sanremo e affrontare tutte le paure di una relazione finita, quella con Max, un fulmine a ciel sereno non solo per gli appassionati della coppia. Al tempo, dopo due anni insieme e dopo aver attraversato i giorni più difficili del motociclista in seguito al grave incidente, l’ex campione di MotoGp e la bellissima cantante decidono di lasciarsi.









Max ha iniziato a condividere scatti da solo o con i due figli, Leon Alexandre e Inés Angelica, nati dalla relazione con l’ex Miss Italia Eleonora Pedron, mentre Bianca ha trovato conforto negli amici. Lui a Montecarlo, lei a Milano: “È stata una bomba esplosa all’improvviso. La nostra storia è finita e non so nemmeno perché», ha raccontato la 30enne a Chi, «Sto male, ma spero che Max ci ripensi perché io lo amo ancora”, ha dichiarato Bianca.





Il palco di Sanremo sarà lieto di accogliere Bianca, un’esperienza che ridarà un ritmo anche alla sua vita professionale, importante per una donna che non è certo abituata a rimanere in casa e solo tra i fornelli. Bianca merita sicuramente di ritrovare la luce e un nuovo amore, più consapevole, con Stefano, darà i suoi buoni frutti. Rimane solo di attendere che la notizia divenga ufficiale e si potrà definire, per Bianca, una vera e propria rinascita. Se porterà a casa la vittoria, ancora meglio.

