“Sei legale?”. Justine Mattera in bianco e nero super sexy: dito in bocca e lato b in primo piano

Justine Mattera, 49 anni, è sempre più sexy su Instagram e ogni occasione è buona per mettere in mostra il fisico marmoreo: senza slip per dire no alla plastica, in body di latex rosa per la cena o in intimo di pizzo per salutare felice gli haters. È il fisico quasi androgino e il lato B super allenato a renderla una bomba sexy per i follower.

La Mattera ha un fisico pazzesco forgiato da ore e ore di allenamento. “Sono sempre stata una grande sportiva da ore e ore di allenamento, nuoto al liceo, nuoto sincronizzato e canottaggio all’università… La passione per la bici, quasi un’ossessione per questo sport, è nata qui in Italia grazie a mio marito… Due anni fa ho anche iniziato a correre e ho fatto una mezza maratona e un triathlon…”, ha raccontato. (Continua a leggere dopo la foto)