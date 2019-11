“Che Dio ti benedica”. La svolta ‘erotica’ di Filippa Lagerback. Si mostra così… E manda fuori di testa

Discreta ed elegante Filippa Lagerback non è solita generare scalpore. Eppure in uno degli ultimi scatti si è mostrata in intimo lasciano tutti i fan senza parole. La conduttrice ja sempre colpito con la sua semplicità e la bellezza tipica del nord. Oltre che in televisione, Filippa Lagerback riscuote molto successo anche sui social, dove spesso posta foto della sua vita professionale e privata. Nelle ultime ore, ad esempio, la presentatrice si è mostrata in una veste insolita, che ha lasciato letteralmente di stucco tutti i suoi ammiratori. In uno degli ultimi post pubblicati sul suo profilo Instagram ufficiale, la showgirl svedese si è lasciata immortalare in una posa molto sensuale. (Continua a leggere dopo la foto)















“Il cuore verde parte da un pensiero intimo.Questo è il mio pensiero per la presentazione della collezione #Sublim di @lovable_official che usa il pizzo con fibre riciclate”, ha scritto la moglie di Daniele Bossari nel post sponsorizzato per la famosa casa di moda che si occupa di abbigliamento intimo. (Continua a leggere dopo la foto)









Raramente Filippa Lagerback parla della sua vita privata. Tuttavia, in certi momenti, la showgirl svedese ama condividere con i suoi fan alcuni attimi della sua vita e si mostra in una veste diversa. Come detto, lo scatto fa parte di una campagna pubblicitaria per un’azienda che si occupa di abbigliamento intimo e i fan hanno apprezzato e commentato complimentandosi con lei. Nella foto Filippa mostra le sue bellissime forme, ma non scade nella volgarità che spesso contraddistingue questo genere di post Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)





“Raggio di sole, sei bellissima”, “Che Dio benedica la Svezia”, “Hai capito Filippaaaa , bellissimo reggiseno e tu discreta e di gran classe come sempre!”, si legge tra i commenti. E ancora: “Mamma mia sei uno splendore di donna “, “Sei sempre la più bella elegante di classe”, “Wow…bellissima e sexy ma con la solita eleganza che ti contraddistingue sempre”.

